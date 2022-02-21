Последние новости об украинско-российском кризисе: оперативные обновления

Министр обороны Украины Алексей Резников проводит брифинг в Киеве, Украина, 3 февраля (Владимир Тарасов/Укринформ/Future Publishing/Getty Images)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в понедельник, что Украина не является свидетелем вывода российских войск из мест, близких к границе с Украиной.

«Мы наблюдаем за российскими подразделениями, которые на сегодняшний день насчитывают 127 тысяч человек на суше, а с военно-морской и воздушной составляющей — 147 тысяч человек», — сказал Резников в понедельник.

«Мы не видим отвода, и речь не идет о сокращении численности, потому что подразделения могут быть быстро возвращены на прежние места или перемещены в другой район», — добавил он.

На прошлой неделе Минобороны Украины предоставило очень похожие цифры.

Обновление приходит в виде файла Новые спутниковые снимки Воскресный сбор в Максаре свидетельствует об интенсивной активности российских подразделений вблизи северо-восточной границы Украины, поскольку подразделения в гарнизонах, похоже, занимают полевые позиции.

«Эта новая деятельность представляет собой изменение ранее наблюдаемой схемы развертывания боевых групп (танков, бронетранспортеров, артиллерии и вспомогательной техники)», — отметил Максар.

«До недавнего времени большинство развертываний в основном были сосредоточены в существующих военных гарнизонах и полигонах или рядом с ними», — сказала она.

«Мы ни в коем случае не недооцениваем угрозу, она действительно большая», — добавил Резников в понедельник.

Министр также коснулся возможности того, что Россия может сделать это Признание односторонне провозглашенных республик На востоке Украины как независимое государство.

«Если они признают эти террористические группировки, которые называют себя республиками, завтра-послезавтра, то они прямо нарушат территориальную целостность и суверенитет Украины», — сказал он.

«По сути, это означало бы, что это предлог для возможного вторжения путем введения каких-то миротворцев или что-то в этом роде, как они это называют».

На прошлой неделе российские законодатели обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать самопровозглашенные республики Донбасса независимыми.

После голосования Кремль заявил, что не планирует признавать два региона, заявив: «Никто не остается равнодушным к судьбе Донбасса. Тем не менее, Россия неоднократно заявляла, что остается приверженной Минскому пакету мер, и что Россия поддерживает реализацию всего минского плана в кратчайшие сроки в порядке, существующем».