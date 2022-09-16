ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ОТ 15 СЕНТЯБРЯ: Россия признает обеспокоенность Китая войной на Украине, США избегают нападения на железную дорогу

Пресс-секретарь президента Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский президент не получил серьезных травм после того, как его «осмотрели врачи» после того, как он попал в дорожно-транспортное происшествие по возвращении в украинскую столицу Киев после посещения недавно освобожденных от оккупации дальневосточных регионов. Русская армия.

«В Киеве произошло столкновение легкового автомобиля с автомобилем президента Украины и сопровождающими его транспортными средствами», — сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в сообщении в Facebook рано утром в четверг.

Медработники, сопровождавшие главу государства, оказали экстренную помощь водителю автомобиля и передали его машине скорой помощи. Голову осмотрел врач. «Серьезных травм не обнаружено», — сказал Никифоров, добавив, что «правоохранители выяснят все обстоятельства аварии».

Инцидент произошел после того, как Зеленский посетил в среду стратегический город Изюм, который его армия освободила на прошлой неделе в результате молниеносной контратаки, в результате которой силы президента России Владимира Путина бежали с поля боя в северо-восточных регионах Украины.

В своем ежедневном видеообращении к нации, которое из-за инцидента затянулось на несколько часов, Зеленский сказал: «Я вернулся из Харьковской области — из Харьковской области… Сегодня почти вся область деоккупирована».

Зеленский добавил, что «украинцы в очередной раз смогли сделать то, что многие считали невозможным», освободив от российской армии более 4000 квадратных километров земель на северо-востоке страны.

Ссылаясь на предполагаемые военные преступления, совершенные российскими войсками в восточных регионах Украины, Зеленский сказал: «Мир должен увидеть эти разрушения и почувствовать ту боль, которую Россия принесла украинцам».

Президент добавил: «То, что мир увидел в Буче, то, что мы видели в Черниговской демилитаризованной зоне, Сумской области и то, что мы с вами видим сейчас в Харьковской области, — это свидетельство геноцида против украинцев. Доказательство того, что Россия ничего принести не может». кроме коллективного истребления».