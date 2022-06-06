Последние новости о войне между Россией и Украиной: объявления в прямом эфире

Сепаратист —
Ограниченный
Область
Русское владение
Области
И сила
Движение
Связано
По России
В 2014
Районы контроля с 5 июня
По
Сепаратист —
Ограниченный
Область
Подключено
Россия в 2014 году
Районы контроля с 5 июня
Источники: Институт военных исследований,
Проект критических угроз AEI, пост-отчетность
Вашингтон пост
Сепаратист —
Ограниченный
Область
Русское владение
Движение областей и сил
Подключено
Россия в 2014 году
Районы контроля с 5 июня
По
Спустя более 100 дней после войны украинские войска продвинулись к ключевому восточному городу, отразив российское наступление, направленное на весь Донбасс. Но Россия также впервые нанесла удар по Киеву в минувшие выходные, дав понять, что, возможно, ни один город в Украине не застрахован от нападения.
Вот некоторые новости со всей страны:
Чевродонецк: Российские и украинские войска обменялись региональными достижениями в этом стратегическом городе в восточной части Луганской области. украинские власти Сказал К выходным они взяли под контроль половину города, захватив за последние дни около 20 процентов территории России. Представители британской службы безопасности заявили в понедельник, что в оспариваемом городе продолжаются «ожесточенные бои» и что российские силы оттесняются к славянам в рамках попытки окружить украинские силы.
Где-то в Луганске.: Региональная полиция сообщает, что Россия обстреляла центр гуманитарной помощи в городе Лисичинск, который отделен рекой от Северодонецка. По состоянию на вечер воскресенья власти не обнародовали информацию о возможных жертвах, но заявили, что расследуют нападение как возможное военное преступление. В тот же день из Лисичанска эвакуировали 98 человек, что дало надежду региону, который в последние недели столкнулся с непрекращающимися бомбежками.
Киев: Впервые за месяц российские ракеты попали в украинскую столицу, разрушив временное чувство безопасности города. Министерство обороны России заявляет, что его ракеты уничтожили танки и другую бронетехнику, направленную на Украину восточноевропейскими союзниками, но украинские официальные лица опровергли эти обвинения, обвинив Москву в нанесении ударов по гражданской инфраструктуре. Министерство обороны Соединенного Королевства Сказал В понедельник Россия могла попытаться сорвать поставки западной военной техники украинским войскам, нанеся удар по железнодорожной инфраструктуре.
Николаевский край: Власти южного региона объявили о «массированном ракетном обстреле» рано утром в воскресенье, предоставив некоторые подробности, но заявили, что украинские силы безопасности уничтожили две приближающиеся ракеты и нанесли удары по нескольким другим городам. Местный чиновник Сказал В Николаеве обстреляли жилые дома, есть погибшие и раненые. The Washington Post не смогла проверить воскресный отчет.
Змеиный остров: После потери в апреле российского военного корабля «Москва» британские официальные лица заявили, что российские силы могли перебросить средства ПВО для защиты военно-морских кораблей в районе острова Змеиный в западной части Черного моря, включая системы SA-15 и SA-22. Они добавили, что действия России на острове способствовали морской осаде и препятствовали украинской торговле, в том числе экспорту зерна.
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