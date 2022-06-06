Последние новости о войне между Россией и Украиной: объявления в прямом эфире



Сепаратист — Ограниченный Область Русское владение Области И сила Движение Связано По России В 2014 Районы контроля с 5 июня По Сепаратист — Ограниченный Область Подключено Россия в 2014 году Районы контроля с 5 июня Источники: Институт военных исследований, Проект критических угроз AEI, пост-отчетность Вашингтон пост Сепаратист — Ограниченный Область Русское владение Движение областей и сил Подключено Россия в 2014 году Районы контроля с 5 июня По

Спустя более 100 дней после войны украинские войска продвинулись к ключевому восточному городу, отразив российское наступление, направленное на весь Донбасс. Но Россия также впервые нанесла удар по Киеву в минувшие выходные, дав понять, что, возможно, ни один город в Украине не застрахован от нападения.

Вот некоторые новости со всей страны:

Чевродонецк: Российские и украинские войска обменялись региональными достижениями в этом стратегическом городе в восточной части Луганской области. украинские власти Сказал К выходным они взяли под контроль половину города, захватив за последние дни около 20 процентов территории России. Представители британской службы безопасности заявили в понедельник, что в оспариваемом городе продолжаются «ожесточенные бои» и что российские силы оттесняются к славянам в рамках попытки окружить украинские силы.

Где-то в Луганске.: Региональная полиция сообщает, что Россия обстреляла центр гуманитарной помощи в городе Лисичинск, который отделен рекой от Северодонецка. По состоянию на вечер воскресенья власти не обнародовали информацию о возможных жертвах, но заявили, что расследуют нападение как возможное военное преступление. В тот же день из Лисичанска эвакуировали 98 человек, что дало надежду региону, который в последние недели столкнулся с непрекращающимися бомбежками.

Киев: Впервые за месяц российские ракеты попали в украинскую столицу, разрушив временное чувство безопасности города. Министерство обороны России заявляет, что его ракеты уничтожили танки и другую бронетехнику, направленную на Украину восточноевропейскими союзниками, но украинские официальные лица опровергли эти обвинения, обвинив Москву в нанесении ударов по гражданской инфраструктуре. Министерство обороны Соединенного Королевства Сказал В понедельник Россия могла попытаться сорвать поставки западной военной техники украинским войскам, нанеся удар по железнодорожной инфраструктуре.

Николаевский край: Власти южного региона объявили о «массированном ракетном обстреле» рано утром в воскресенье, предоставив некоторые подробности, но заявили, что украинские силы безопасности уничтожили две приближающиеся ракеты и нанесли удары по нескольким другим городам. Местный чиновник Сказал В Николаеве обстреляли жилые дома, есть погибшие и раненые. The Washington Post не смогла проверить воскресный отчет.