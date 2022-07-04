Последние новости о войне между Россией и Украиной: оперативные обновления

Украинские силы вышли из Лищанска в воскресенье, что позволило России взять под контроль город, который был последним плацдармом Киева на востоке Луганской области. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуться: «Благодаря нашей тактике, благодаря увеличению поставок современного оружия. Украина ни от чего не отказывается».

Хотя губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил в понедельник, что украинские силы по-прежнему контролируют «небольшую часть» Луганска, Потеря Лисичанска означала, что Москва фактически была захвачена. Весь регион может сдвинуть свои ориентиры в сторону соседнего Донецка. Хайди Рейтер Ожидается, что Россия нацелится, в частности, на Славянск и Бахмут, поскольку Кремль стремится установить контроль над ними. из Большого Донбасса, включающего и Луганск, и Донецк, на завершающей стадии его завоевания. Министерство обороны Великобритании заявило в понедельник, что боевые действия на востоке, скорее всего, останутся «тяжелыми и изнурительными».