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Последние новости о войне между Россией и Украиной: оперативные обновления

4 июля, 2022
Boleslava Sokolova

Украинские силы вышли из Лищанска в воскресенье, что позволило России взять под контроль город, который был последним плацдармом Киева на востоке Луганской области. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуться: «Благодаря нашей тактике, благодаря увеличению поставок современного оружия. Украина ни от чего не отказывается».

Хотя губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил в понедельник, что украинские силы по-прежнему контролируют «небольшую часть» Луганска, Потеря Лисичанска означала, что Москва фактически была захвачена. Весь регион может сдвинуть свои ориентиры в сторону соседнего Донецка. Хайди Рейтер Ожидается, что Россия нацелится, в частности, на Славянск и Бахмут, поскольку Кремль стремится установить контроль над ними. из Большого Донбасса, включающего и Луганск, и Донецк, на завершающей стадии его завоевания. Министерство обороны Великобритании заявило в понедельник, что боевые действия на востоке, скорее всего, останутся «тяжелыми и изнурительными».

Пока Киев старается твердо стоять на своем, высокопоставленные украинские чиновники встретятся с европейскими лидерами в Швейцарии на конференции по восстановлению Украины, которая начнется в понедельник. Планируется, что Зеленский и его жена Елена Зеленская выступят на конференции почти по отдельности.

Вот что еще вам нужно знать

  • Великобритания собирается представить крупный пакет помощи, включая дополнительные 525 миллионов долларов в виде кредитных гарантий от Всемирного банка, на Конференции по восстановлению Украины.
  • Папа Франциск Я предложил В интервью в понедельник он сказал, что может посетить Украину и Россию, чтобы призвать к прекращению войны.
  • Россия бомбила несколько городов Донецкой области. По официальным данным, в Славянске шесть человек погибли и 20 получили ранения.
  • Посол Украины в Анкаре заявил, что турецкие власти захватили сухогруз под российским флагом, груженный украденным украинским зерном.
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