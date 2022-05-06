Последние новости о войне между Россией и Украиной: оперативные обновления

ВАШИНГТОН. Соединенные Штаты предоставили разведданные, которые помогли украинским силам обнаружить и нанести удар по российскому командному кораблю в Черном море в прошлом месяце, что является еще одним признаком того, что администрация ослабляет введенные ею же ограничения в отношении того, как далеко она может зайти, помогая Украине в борьбе с Россией и США. должностные лица. Она сказала.

Целевая помощь, которая в конечном итоге способствовала затоплению флагмана «Москва», является частью продолжающихся тайных усилий администрации Байдена по предоставлению Украине разведывательной информации о поле боя в режиме реального времени. Эти разведданные также включают информацию об ожидаемых перемещениях российских войск, заявили официальные лица, которые основаны на недавней оценке США боевого плана Москвы по боевым действиям в Донбассе на востоке Украины.

Администрация стремилась сохранить в секрете боевую и военно-морскую разведку, которой она делится с украинцами, опасаясь, что ее расценят как эскалацию и провокацию президента России Владимира Путина в более широкой войне. Но в последние недели Соединенные Штаты В Украину переправили более тяжелое вооружение И Он запросил экстраординарную сумму в 33 миллиарда долларов. в дополнительной военной, экономической и гуманитарной помощи от Конгресса, что свидетельствует о том, как быстро изменились ограничения США на поддержку Украины.

Два высокопоставленных американских чиновника заявили, что Украина уже получила собственные данные о нацеливании «Москвы», и что США предоставили только подтверждение. Но другие официальные лица заявили, что разведка США сыграла решающую роль в потоплении корабля Украиной.

Это помогало американской разведке наносить удары по Москве. Ранее сообщал NBC News..

13 апреля украинские силы запустили две ракеты с «Нептуна» на Землю, поразив Москву и вызвав пожар, в результате которого линкор был потоплен. Внимание также было сосредоточено на том, правильно ли работали старые радарные системы корабля. Украинские и американские официальные лица заявили, что Москва, вероятно, будет отвлечена размещением поблизости украинского беспилотника турецкого производства Bayraktar.

Сразу после удара представители администрации Байдена хранили скрупулезное молчание, отказываясь даже подтвердить факт нанесения удара по «Москве». Но в последние дни официальные лица США подтвердили, что данные о целеуказании из источников американской разведки были предоставлены Украине за несколько часов до запуска ракеты «Нептун».

Официальные лица отказались сообщить, какая конкретная информация была передана, но один чиновник сказал, что информация выходит за рамки простого сообщения о местонахождении корабля в Черном море, в 65 морских милях к югу от Одессы.

Администрация Байдена отказалась публично утверждать, что разведка США предоставила информацию о целеуказании, которая позволила Украине нанести удар по Москве. кредит… Райдеры для New York Times

Затопление корабля стало огромным ударом для России и самой большой потерей любого флота за 40 лет.

Россия отрицала, что украинские ракеты сыграли какую-либо роль в гибели «Москвы», вместо этого заявив, что пожар на борту вызвал взрыв боеприпасов, который уничтожил корабль. Об этом сообщили независимые российские новостные агентства, базирующиеся за пределами страны. Около 40 человек погибли Еще 100 человек получили ранения, когда военный корабль был поврежден и затонул.

Представители администрации Байдена отказались публично заявлять, что разведка США предоставила информацию о целях, которая позволила Украине нанести удар по Москве.

— спросил пресс-секретарь Пентагона Джон Ф. Кирби, о Отчет В лондонской «Таймс» говорится, что самолет-разведчик ВМС P-8 с авиабазы ​​Сигонелла в Италии отслеживал Москву до того, как она была сбита Украиной, в нем упоминались миссии воздушной полиции в Черном море как часть тщательно продуманного ответа: «Было без введения Информация о целеуказании любого P-8 ВМС США, летающего в этих миссиях воздушной полиции.

Официальный представитель США сообщил, что украинцы спросили американцев о корабле, который плывет в Черном море к югу от Одессы. Соединенные Штаты идентифицировали его как Москву и подтвердили его местонахождение. Затем украинцы нацелились на корабль. Украинцы нанесли удар без ведома США. Чиновник сказал, что Соединенные Штаты предоставили подтверждение украинским военным, но другие официальные лица заявили, что он не уверен, что Украина может столкнуться с кораблем без американской помощи.

После публикации этой статьи г-н Кирби добавил в своем заявлении: «Украинцы имеют свои собственные разведывательные возможности для отслеживания и нацеливания на российские военно-морские корабли, как они это сделали в этом случае».

Официальные лица США публично признали, что в преддверии российского вторжения 24 февраля украинцам были предоставлены оперативные разведывательные данные, и что эта практика продолжалась в последующие недели. Но эти официальные лица отказались подтвердить причастность Америки к украинским операциям, в результате которых погибли российские солдаты.

Проведенная США оценка военного плана России в Донбассе на прошлой неделе позволила высокопоставленному представителю Пентагона заявить, что Россия, похоже, «на несколько дней» отстала от графика в своем наступлении там из-за сильного сопротивления Украины и продолжающихся проблем со снабжением.

Жилой комплекс, разрушенный российской бомбардировкой в ​​Чернигове, Украина. По мере того, как США и союзники поддерживали Украину, Россия пригрозила нанести ответный удар, что могло привести к более широкой войне. кредит… Дэниел Берхолак для The New York Times

Российские силы всегда могут отклониться от своих планов, но официальные лица США заявили, что разведка позволяет украинским силам избегать атак в некоторых местах и ​​располагаться для нападения на русских в других местах.

Хотя администрация по-прежнему опасается провоцировать г-на Путина настолько, чтобы он еще больше обострил свои атаки — президент Байден заявил, что не будет направлять американские войска на Украину или создавать там «бесполетную зону», — нынешние и бывшие официальные лица заявили, что администрация нашла некоторую ценность в предупреждении России о том, что за Украиной стоит авторитет Соединенных Штатов и НАТО.

Официальные лица заявили, что у Москвы есть свои собственные расчеты, в том числе возможность проведения более масштабной войны, особенно такой, которая позволила бы НАТО выполнить Пакт о взаимной обороне или начать войну более непосредственно.

Газета «Нью-Йорк Таймс сообщил в среду Американская разведка о российских действиях, предоставленных Украине, позволила Киеву нацелить и убить ряд российских генералов. В четверг г-н Кирби, представитель Пентагона, признал, что делился разведданными с украинцами, но сообщил мало подробностей.

Но г-н Кирби сказал, что у украинцев есть свои собственные разведывательные источники, которые они комбинируют с другими и выбирают, по каким целям поразить. «Они сами принимают решения, — сказал мистер Кирби. «И они предпринимают свои собственные действия».

В четверг в интервью CNN представитель Адам Б. Шифф, демократ из Калифорнии, возглавляющий комитет Палаты представителей по разведке, сказал, что администрация Байдена не хотела обсуждать обмен информацией, опасаясь сказать что-либо, «что приведет к эскалации конфликта».

«Мы предоставляем Украине разведданные в режиме реального времени, чтобы помочь ей защитить себя», — сказал Шифф. «Я не думаю, что администрация хочет вдаваться в подробности о каких-либо обстоятельствах, но мы хотим убедиться, что Украина добьется успеха».

На протяжении десятилетий «Москва», мощное воплощение российской военно-морской мощи в Черном море, была усеяна ракетами и зловеще вырисовывалась, внушая благоговение тем, кто ее видел.

Но представители ВМС США, которые посетили российские крейсера во время американо-российского военного сотрудничества в конце 1990-х и начале 2000-х годов, сказали, что «Москва» испытывает проблемы. На борту военного корабля было мало видимого оборудования для ликвидации повреждений, чтобы быстро тушить корабельные пожары.

Официальные лица заявили, что не видели огнетушителей или пожарных шлангов в проходах вокруг кораблей. На американских кораблях это оборудование уложено под рукой, чтобы экипаж мог быстро тушить пожары, что критично в море.

По сообщениям российских СМИ, в результате пожара на борту самолета загорелся магазин боеприпасов и серьезно пострадала Москва. Официальные лица США говорят, что ракеты «Нептуна», вероятно, вызвали пожар, который экипаж не смог сдержать до того, как старый корабль окончательно затонул во время буксировки в порт.

«Российские военные давно спорят о том, списывать ли «Москву» в отставку. Это был старый советский крейсер, остро нуждавшийся в модернизации», — сказал Майкл Кауфман, директор по российским исследованиям исследовательского института CNA в округе Арлингтон, штат Вирджиния.

Но из-за нехватки крейсеров и эсминцев Москва, наконец, решила продлить свою службу. На самом деле именно винтовки «Москва» стреляли по украинскому Змеиному острову в первые дни войны.