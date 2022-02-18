World

Последние новости о пограничном кризисе между Украиной и Россией: оперативные обновления

18 февраля, 2022
Toma Kulikov

Пока мировые лидеры пытаются найти дипломатическое решение продолжающейся… Напряженность между Россией и УкраинойВозвращаясь к 2015 году Минские соглашения Как возможный выход из кризиса.

Соглашение, второе в своем роде (и важное), было заключено в белорусской столице в попытке положить конец кровавому 10-месячному конфликту на востоке Украины.

Но «Минск-2» так и не был полностью реализован, так как его основные вопросы остаются нерешенными.

Вот что вам нужно знать:

Кто основные игроки? Редкая встреча лидеров России, Украины, Германии и Франции в феврале 2015 года была направлена ​​на установление мира в районах Украины, захваченных пророссийскими сепаратистами в прошлом году. Те районы, в Украине Донбасс, она стала называться Луганской Народной Республикой (ЛНР) и Донецкой Народной Республикой (ДНР). Украинское правительство в Киеве подтвердило, что эти две области фактически находятся под российской оккупацией.

Переговоры также были направлены на достижение политического урегулирования в регионе.

Итоговый документ «Минск-2» подписали представители России, Украины, лидеров сепаратистов и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Позже он был ратифицирован решением Совета Безопасности ООН.

Каковы условия соглашения? прекращение огня. В феврале 2015 года в некоторых районах все еще шли ожесточенные бои между украинскими войсками и поддерживаемыми Россией повстанцами, в результате чего украинцы понесли большие потери.

Отвести тяжелое вооружение с фронта.

Что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе — организация по безопасности, состоящая из 57 членов, в которую также входят США и Канада — наблюдает за линией фронта.

Диалог о местных выборах в районах, оккупированных пророссийскими повстанцами.

Восстановление полных экономических и социальных связей между двумя сторонами, например, для выплаты пенсий.

Восстановление контроля украинского правительства на границе с Россией.

READ  Командующий британской армией предупреждает, что риск случайной войны с Россией выше, чем во время холодной войны

Вывод всех иностранных войск и наемников.

Конституционная реформа, которая предоставила бы некоторую автономию регионам Донбасса на востоке Украины, больше не находится под контролем центральной власти.

Прочтите полную историю здесь.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *