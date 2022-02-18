Последние новости о пограничном кризисе между Украиной и Россией: оперативные обновления

Пока мировые лидеры пытаются найти дипломатическое решение продолжающейся… Напряженность между Россией и УкраинойВозвращаясь к 2015 году Минские соглашения Как возможный выход из кризиса.

Соглашение, второе в своем роде (и важное), было заключено в белорусской столице в попытке положить конец кровавому 10-месячному конфликту на востоке Украины.

Но «Минск-2» так и не был полностью реализован, так как его основные вопросы остаются нерешенными.

Вот что вам нужно знать:

Кто основные игроки? Редкая встреча лидеров России, Украины, Германии и Франции в феврале 2015 года была направлена ​​на установление мира в районах Украины, захваченных пророссийскими сепаратистами в прошлом году. Те районы, в Украине Донбасс, она стала называться Луганской Народной Республикой (ЛНР) и Донецкой Народной Республикой (ДНР). Украинское правительство в Киеве подтвердило, что эти две области фактически находятся под российской оккупацией.

Переговоры также были направлены на достижение политического урегулирования в регионе.

Итоговый документ «Минск-2» подписали представители России, Украины, лидеров сепаратистов и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Позже он был ратифицирован решением Совета Безопасности ООН.

Каковы условия соглашения? прекращение огня. В феврале 2015 года в некоторых районах все еще шли ожесточенные бои между украинскими войсками и поддерживаемыми Россией повстанцами, в результате чего украинцы понесли большие потери.

Отвести тяжелое вооружение с фронта.

Что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе — организация по безопасности, состоящая из 57 членов, в которую также входят США и Канада — наблюдает за линией фронта.

Диалог о местных выборах в районах, оккупированных пророссийскими повстанцами.

Восстановление полных экономических и социальных связей между двумя сторонами, например, для выплаты пенсий.

Восстановление контроля украинского правительства на границе с Россией.

Вывод всех иностранных войск и наемников.

Конституционная реформа, которая предоставила бы некоторую автономию регионам Донбасса на востоке Украины, больше не находится под контролем центральной власти.

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