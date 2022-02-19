Последние новости о пограничном кризисе между Украиной и Россией: оперативные обновления

Команда CNN и другие журналисты, которые сопровождали министра внутренних дел Украины в поездке по линии фронта на востоке Украины, в субботу попали под минометный обстрел.

Никто не пострадал.

Министр внутренних дел Денис Монастырский пытался укрыться, так как рядом разорвалось несколько минометов. Вскоре после взрыва он дал интервью международным СМИ в Новолоханском.

В нескольких сотнях метров от группы разорвалось около десятка минометных снарядов.

В разговоре с CNN перед тем, как покинуть этот район, Монастирский сказал: «Мы разговаривали с солдатами на земле. Дух невероятно смелый, и все игроки готовы к любому сценарию».

Он сказал, что это был первый раз, когда его застрелили. Он сказал журналистам, что ехал в машине и что им приходилось останавливаться всякий раз, когда они слышали обстрелы, а он лежал на земле.

Позже на пресс-конференции в Краматорске CNN спросила Монастирского, какую роль, по мнению Украины, играют российские военные советники в боевых действиях в восточной части страны.

«У нас есть информация о продвижении российской армии по нашей территории», — сказал он. «Есть также информация, что на нашу территорию проникли отдельные подразделения ЧВК «Вагнера». Цель моратория — организация диверсий на нашей территории».

какой-то фон«Вагнер» — это частное российское военизированное формирование, которое долгое время было связано с сепаратистами на востоке Украины, а также распространилось в Ливию, Сирию и Центральноафриканскую Республику, среди других стран.

Российское правительство отрицает какую-либо связь с Вагнером или другими частными военными подрядчиками.

За последние несколько дней ВСУ сообщают об эскалации обстрелов из тяжелых вооружений украинских позиций вдоль так называемой линии соприкосновения.

Министерство обороны Украины сообщило, что по состоянию на 17:00 по местному времени (10:00 по восточному времени) в субботу «российские оккупационные силы зафиксировали 70 нарушений режима прекращения огня, 60 из них с применением оружия, запрещенного Минскими соглашениями».

Министерство также сообщило, что в субботу двое украинских военных были убиты и четверо ранены.

Министр обороны Украины Алексей Резников в субботу в своем посте в Facebook подтвердил, что Украина не планирует начинать наступление на сепаратистские регионы, как утверждают лидеры самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик.

«Никаких атак мы не планируем, но мы не допустим безнаказанного обстрела позиций наших войск и населенных пунктов», — сказал Резников.