Последние новости о пограничном кризисе между Украиной и Россией: оперативные обновления

Россия объявила во вторник, что Некоторые войска вернутся на свои первоначальные базы. После завершения учений, на следующий день после того, как министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал президенту России Владимиру Путину, что у дипломатии все еще есть «шанс», официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил CNN, что Путин «готов к переговорам».

Насколько важно это развитие?

Начнем с того, что мы знаем: Заявление официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова было очень ограниченным в деталях. Он сказал, что войска Южного и Западного военных округов России начали загружать свою технику обратно на свои базы, но не сообщил подробностей о том, где действовали эти части, каковы их первоначальные дислокации или сколько войск в целом направляется. Домашняя страница.

Более того, из сообщений Минобороны нам известно, что в учениях в Белоруссии задействовано большое количество войск со всей Российской Федерации, в том числе части, дислоцированные в Восточном военном округе России – несколько часовых поясов восточнее европейской части России, обширная район, граничащий с краем восточной части Тихого океана.

Помните, что Россия — огромная страна, которая охватывает 11 часовых поясов. Его армия делит провинцию на пять административных округов: Западную, Южную, Центральную и Восточную провинции, а также Северный флот. Ты сможешь Все это смотрите на карте здесь.

Войска, покинувшие учения в Крыму, который Россия аннексировала в 2014 году, технически тренировались в Южном военном округе России. Не исключено, что войска ЮВО вернутся в базы на Северном Кавказе или в Ростовской области.

Итак, заявления вторника дают нам очень мало формальных доказательств того, насколько важен этот шаг: Это легко может быть ротация — по мере падения новых сил — или постепенный отход после упражнений. Конашенков пояснил, что нынешние российские учения в море носят несколько глобальный характер, поскольку проходят в «оперативно важных районах Мирового океана» и в акваториях, прилегающих к территории России.

Есть на что обратить внимание в ближайшие дни. На этой неделе запланирована встреча Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко, и мы можем получить некоторые подсказки о том, когда закончатся учения в Беларуси и когда российские солдаты вернутся домой.

На вопрос, будет ли на этой встрече приниматься решение о выводе российских войск из Беларуси, пресс-секретарь Кремля Песков сказал: «Давайте не будем забегать вперед. Подождем встречи».

Между тем, некоторые западные официальные лица скептически отнеслись к заявлению российских сил и заявили, что нет никаких доказательств того, что деэскалация кризиса неизбежна.

«Сигналы, поступающие из Москвы о готовности продолжить дипломатические усилия… дают некоторый повод для осторожного оптимизма. Но мы, конечно, будем внимательно следить за тем, что происходит на местах и ​​не отразится ли это на каком-то реальном регрессе в НАТО. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил журналистам во вторник, что «российское военное наращивание по всей Украине».