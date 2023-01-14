Последние новости о приобретении Microsoft компании Activision Blizzard

Microsoft пытается убедить регуляторов по всему миру стереть его $68,7 млрд от приобретения Activision Blizzard — Самая крупная сделка такого рода в игровой индустрии. Федеральная торговая комиссия США заявила, что на фоне опасений по поводу ее влияния на конкуренцию в отрасли и перед лицом активного лоббирования сделки со стороны конкурента Sony. Попытаемся законно заблокировать транзакциюУправление по конкуренции и рынкам Великобритании Он также выразил сомнения.

Вот последний план Microsoft по захвату Activision Blizzard.

Сообщается, что Google и Nvidia выразили обеспокоенность по поводу сделки.

мне БлумбергGoogle и Nvidia поддержали Sony, выразив обеспокоенность Федеральной торговой комиссии по поводу возможности слияния с целью подавления конкуренции, что усилило аргументы регулятора, поскольку он готовится подать его в суд в августе.

Ни одна из них не является прямым конкурентом Microsoft в играх, как Sony, но у них обоих есть некоторое совпадение. Основным бизнесом Nvidia является производство видеокарт, но у нее также есть потоковый сервис GeForce Now, который, вероятно, является ближайшим конкурентом инициативы Microsoft Cloud Gaming. (Похоже, что в настоящее время GeForce Now не содержит каких-либо крупных игр Activision Blizzard.) Nvidia, как сообщается, не выступает напрямую против сделки, но подчеркивает необходимость открытого и равного доступа к играм Activision Blizzard.

Потоковая служба Google, Stadia, О закрытии. Но компания проявляет большой интерес к мобильным играм в своем магазине Google Play и операционной системе Android, приобретая мобильного гиганта King (конфеты раздавить) в рамках сделки с Activision Blizzard сделает Microsoft гораздо более крупным игроком на рынке. Скорее всего, ее жалоба — это всего лишь попытка технического гиганта обуздать влияние другой компании.

Microsoft заявляет, что надеется реализовать свой подход к Activision Blizzard, поддерживающий профсоюзы.

6 января Как сообщает The VergeMicrosoft разместила в Washington Post рекламу, в которой подчеркивалось, что она поддерживает профсоюзы, и ее подписали работники связи Америки. «Вступая в новый год, мы по-прежнему привержены созданию наилучших рабочих мест для людей, которые зарабатывают на жизнь в технологическом секторе. Когда работники и руководство высказывают свое мнение, от этого выигрывают как сотрудники, акционеры, так и клиенты», памятка гласит. Затем он добавляет: «В течение 2023 года мы надеемся принести Activision Blizzard те же соглашения и принципы, которые Microsoft предложила приобрести».

Это, безусловно, рекламное предложение для FTC, поскольку Microsoft может улучшить условия работы в Activision Blizzard, которая Показать сопротивление Двигаться за профсоюзы среди своих сотрудников еще Шокирующий скандал О культуре на рабочем месте в 2021 году. Основные моменты рекламы Успешное объединение 300 работников Bethesda и ZeniMax в профсоюзы После приобретения Microsoft этой компании, он заключает: «Мы не просим FTC игнорировать проблемы конкуренции. Напротив, мы считаем важным исследовать решения, которые защищают конкуренцию и потребителей, одновременно удовлетворяя потребности работников, экономический рост и Американская инновация».

Microsoft признает, что было ошибкой называть FTC «неконституционной»

В то время, когда Microsoft пытается уладить дела со скептически настроенным, не говоря уже о враждебно настроенном регуляторе, Microsoft отказалась от одного из самых тревожных обвинений в своем ответе на иск FTC, пытающийся заблокировать слияние. Согласно Аксиосу5 января Microsoft пересмотрела свою заявку, чтобы удалить утверждение о том, что структура FTC нарушает Конституцию США.

«У FTC есть важная миссия по защите конкуренции и потребителей, и мы быстро обновили наш ответ, убрав формулировку, указывающую на иное, основанное на Конституции», — сказал Axios Дэвид Коди, представитель Microsoft по связям с общественностью. Сначала мы выложили все возможные аргументы для внутреннего обсуждения, и нам пришлось отказаться от этих средств защиты, прежде чем мы их подняли. Мы ценим отзывы об этих средствах защиты и работаем напрямую с теми, кто выразил озабоченность, чтобы прояснить нашу позицию». Другими словами: извините, мы знаем, что это было не по порядку, мы ошиблись.

FTC заявляет, что не ведет «существенных» переговоров с Microsoft.

Во вторник, 3 января, состоялось первое досудебное слушание по иску Федеральной торговой комиссии (FTC) о попытке заблокировать слияние. в таком случае, Об этом заявил адвокат FTC Джеймс Вайнгартен. что комиссия санкционировала переговоры об урегулировании с Microsoft, но «в настоящее время нет предметных обсуждений».

Звучит как плохая новость для Microsoft, но ключевым словом здесь является «объективность». Обе стороны, без сомнения, находятся в контакте, и Microsoft почти наверняка сделает предложение об урегулировании — в наши дни технический гигант известен тем, что использует совместный подход с правительствами и регулирующими органами, и позаботится о том, чтобы сделка была закрыта до того, как она предложит Activision Blizzard. истекает в июле 2023. Он не начнется.Сам судебный процесс до августа.

Британский регулятор заявляет, что ему нужно больше времени для расследования сделки

5 января Управление по конкуренции и рынкам Великобритании, которое, наряду с Федеральной торговой комиссией и Европейской комиссией, является одним из трех регулирующих органов, которые считаются достаточно сильными, чтобы полностью заблокировать сделку, — Он сказал, что ему нужно больше времени чтобы завершить то, что он называет «второй фазой» более глубокого изучения сделки.

Первоначально CMA надеялся завершить свои обсуждения к 1 марта, но перенес этот срок на 26 апреля. Тем не менее, она говорит, что намерена закончить это раньше в этот день. В CMA заявили, что «обеспокоены» сделкой, и пока что давление со стороны Sony, похоже, очень впечатляет. Но, в общественных консультацияхобнаружил, что большинство ответов были в пользу сделки (за исключением 500 ответов, которые «содержали оскорбительный контент (без другого существенного контента) или были пустыми, непонятными и заявленными как от потребителей за пределами Великобритании или не на английском языке. .»

Шелли соглашается на поглощение

29 декабря 2022 г. Национальная экономическая прокуратура Чили Он стал последним международным регулятором, согласившимся на сделку.. Она сказала, что не думает, что сделка значительно снизит конкуренцию, и не думает, что Microsoft, скорее всего, уберет Call of Duty с других платформ, включая PlayStation (эта проблема лежала в основе возражений Sony против сделки).

Вот список всех стран, которые на данный момент одобрили приобретение Microsoft Activision Blizzard:

Чили

Бразилия

Саудовская Аравия

Сербия

что произошло после этого?

Следующим важным крайним сроком является решение Европейской комиссии, которое должно быть вынесено не позднее 23 марта.