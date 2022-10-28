Последние новости о российско-украинской войне — The Washington Post

По данным министерства обороны Великобритании, за последние шесть недель Москва перешла к «долгосрочной оборонительной позиции» на линии фронта в Украине. Пятница сказала В своем ежедневном отчете разведки она добавила, что это, вероятно, признак того, что российские силы в Украине «в настоящее время способны проводить только оборонительные операции».

Украина заявила, что в последние дни Россия запустила несколько беспилотников «Шахид» иранского производства. Президент Владимир Зеленский пообещал, что ВВС «отрежут крылья всем металлическим монстрам», когда он произносил ночную речь, стоя рядом с чем-то вроде сбитого беспилотника. Российские силы в Украине использовали беспилотники, поставки которых Иран неоднократно отрицал, в последний раз во время волны атак против Энергетические объекты в Украине.

Вот последние новости о войне и ее волновых последствиях по всему миру.

4. От наших корреспондентов

Перемещенные украинцы прибыли в Запорожье, часто после трудных и опасных перелетов в безопасное место. Многие подолгу остаются в ожидании разрешения вернуться домой. «Запорожцы говорят, что мы не можем ехать, потому что опасаются за нашу жизнь», — сказал журналистам The Post один беженец. «Но я подпишу что угодно, я не буду рисковать, только дайте мне вернуться».