Последние новости Трампа: «разгневанный» Трамп обвиняет Меланию в поддержке доктора Оз, поскольку ДеСантис называет «новым лидером Республиканской партии»

«Приготовьтесь»: Трамп говорит, что «очень вероятно» снова баллотироваться в президенты в 2024 году
Злой Дональд Трамп Провел утро после промежуточные выборы нападение на тех, кто верит Дал ему плохой совет Как и многие кандидаты, которых он поддержал в решающих гонках, оказались бессильными.
Трамп обвиняет во всем свою жену Мелания Трамп Посоветовать ему отступить Мохамед Оз в Пенсильвания Сенат гонка.
Доктор Оз назвал демократа Джон Феттерман отказаться от гонки.
«Трамп сегодня утром очень зол, особенно на Мехмета Оза, и обвиняет всех, кто посоветовал ему поддержать Оз, включая его жену, как не лучшее решение для нее, по словам близких ему людей», — заявила Мэгги Хаберман. Газета «Нью-Йорк Таймс чирикать Утро среды.
Г-жа Хаберман добавила, что есть люди, призывающие г-на Трампа перенести его долгожданное объявление о президентской кампании 2024 года, которое, как ожидается, произойдет на следующей неделе.
Тем временем губернатор Флориды Рон ДеСантис был назван новым лидером Республиканской партии после своего громкого переизбрания.
«Сегодня утром кажется, что это вечеринка Рона ДеСантиса, а не Дональда Трампа», — сказал Уилли Гест в эфире MSNBC.
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Разгневанный Трамп обвиняет Меланию в том, что она попросила его поддержать доктора Оз
Дональд Трамп обвиняет свою жену Меланию Трамп в том, что она посоветовала ему поддержать Мехмета Оза в гонке в Сенат Пенсильвании.
Доктор Оз призвал демократа Джона Феттермана отказаться от участия в гонке.
«Трамп сегодня утром очень зол, особенно на Мехмета Оза, и обвиняет всех, кто посоветовал ему поддержать Оз, включая его жену, как не лучшее решение для нее, по словам близких ему людей», — заявила Мэгги Хаберман. Газета «Нью-Йорк Таймс чирикать Утро среды.
Густав Килландер9 ноября 2022 г. 19:30
Адам Кинзингер говорит, что республиканцы должны «исключить семью Трампа из своего футуристического лексикона»
Уходящий представитель республиканцев из Иллинойса написал в Твиттере в среду утром, что «очевидно» Республиканская партия «должна выкинуть семью Трампа из своего будущего лексикона».
Он добавил, что лидеру Палаты представителей Кевину Маккарти «нельзя воспрепятствовать тому, чтобы он снова взял на себя инициативу».
«Человек может надеяться», — написал он в Twitter.
Густав Килландер9 ноября 2022 г. 19:00
Советник говорит, что «Трамп зол» и «кричит на всех»
Советник бывшего президента Си-Эн-Эн что «Трамп зол» и «кричит на всех» после того, как республиканцы выступили хуже, чем ожидалось, на промежуточных выборах.
Джим Акоста чирикать Канцлер подверг критике лично подобранных кандидатур Трампа.
«Все они были плохими кандидатами, — сказал советник. Кандидаты имеют значение.
Советник добавил, что Трамп вряд ли будет откладывать объявление о своей запланированной на 2024 год кампании, потому что «затягивать ее крайне унизительно».
Но канцлер также сказал, что, по словам Акосты, в настоящее время многое не ясно.
Густав Килландер9 ноября 2022 г. 18:30
Видео: Утренний Джо празднует поражение Трампа в Америке: «Десантис теперь лидер Республиканской партии»
Утренний Джо празднует поражение Трампа в Америке: «Это вечеринка Рона ДеСантиса»
Густав Килландер9 ноября 2022 г. 18:00
Бывший помощник Совета национальной безопасности заявил, что кандидаты в Сенат от Республиканской партии «однозначно сформированы и наставлены Дональдом Трампом».
Лиам Донован, ранее работавший помощником в Республиканском национальном комитете Сената, сказал: Газета «Нью-Йорк Таймс что «если это окажется еще одним колебанием в Сенате за год, который был благоприятен для республиканцев, даже если не волной, это снова будет функцией представленных кандидатов, которые были однозначно сформированы и направлены Дональдом Трампом. »
Он указал, что предвыборная гонка в Сенат Джорджии может перерасти во второй тур, где Трамп все еще может продемонстрировать свою власть над Республиканской партией, если Гершель Уокер победит действующего демократа Рафаэля Уорнока.
Густав Килландер9 ноября 2022 г., 17:30
Адам Кинзингер называет Трампа «неудачником», поскольку Республиканская партия борется на промежуточных выборах
Густав Килландер9 ноября 2022 г., 17:00
Трамп предстает перед судом в Мар-а-Лаго, поскольку появляются разочаровывающие промежуточные результаты Республиканской партии, как показывают фотографии
Густав Килландер9 ноября 2022 г., 16:30
ВИДЕО: Джимми Киммел утверждает, что Дональд Трамп «столкнул старушку» в бассейн
Джимми Киммел утверждает, что Дональд Трамп «столкнул старушку» в бассейн
Густав Килландер9 ноября 2022 г., 16:00
Пресс-секретарь Трампа заявил, что «повестка дня «Америка прежде всего» получила подавляющее большинство голосов на выборах», поскольку Республиканская партия споткнулась.
Пресс-секретарь Трампа Тейлор Будович заявил, что повестка дня бывшего президента «победила» на выборах, несмотря на то, что дела Республиканской партии намного хуже, чем ожидалось.
«Глядя в будущее, президент Трамп будет продолжать поддерживать свою первую повестку дня в Америке, которая набрала подавляющее большинство голосов на выборах», — сказал он. Вашингтон пост.
Он заявил, что послужной список поддержки г-на Трампа является «поистине беспрецедентным подвигом и чем-то, что возможно только благодаря способности президента Трампа выбирать и избирать победителей».
Густав Килландер9 ноября 2022 г. 15:30
Комментатор Республиканской партии говорит, что кандидаты Трампа «были ему лояльны больше, чем кому-либо другому».
Красная волна, которую Трамп надеялся присвоить себе, не появилась до объявления его кандидатуры на 2024 год.
Комментатор-республиканец Эрик Эриксон сказал: Вашингтон пост Это «качество кандидата имеет значение», и многие республиканцы также выразили гнев по поводу готовности Трампа поддержать радикальных кандидатов, некоторые из которых оказались неприятными для более широкого электората.
Они не были хорошими кандидатами. Они были верны ему больше всего на свете. Республиканская партия все еще может победить в обоих [chambers] «Но это не та ночь, которую они ожидали», — добавил Эрикссон.
Густав Килландер9 ноября 2022 г. 15:00
«Гордый фанат пива. Безумно скромный фанатик еды. Обычный интернет-энтузиаст».