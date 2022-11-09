Последние новости Трампа: «разгневанный» Трамп обвиняет Меланию в поддержке доктора Оз, поскольку ДеСантис называет «новым лидером Республиканской партии»

«Приготовьтесь»: Трамп говорит, что «очень вероятно» снова баллотироваться в президенты в 2024 году

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Злой Дональд Трамп Провел утро после промежуточные выборы нападение на тех, кто верит Дал ему плохой совет Как и многие кандидаты, которых он поддержал в решающих гонках, оказались бессильными.

Трамп обвиняет во всем свою жену Мелания Трамп Посоветовать ему отступить Мохамед Оз в Пенсильвания Сенат гонка.

Доктор Оз назвал демократа Джон Феттерман отказаться от гонки.

«Трамп сегодня утром очень зол, особенно на Мехмета Оза, и обвиняет всех, кто посоветовал ему поддержать Оз, включая его жену, как не лучшее решение для нее, по словам близких ему людей», — заявила Мэгги Хаберман. Газета «Нью-Йорк Таймс чирикать Утро среды.

Г-жа Хаберман добавила, что есть люди, призывающие г-на Трампа перенести его долгожданное объявление о президентской кампании 2024 года, которое, как ожидается, произойдет на следующей неделе.

Тем временем губернатор Флориды Рон ДеСантис был назван новым лидером Республиканской партии после своего громкого переизбрания.

«Сегодня утром кажется, что это вечеринка Рона ДеСантиса, а не Дональда Трампа», — сказал Уилли Гест в эфире MSNBC.

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