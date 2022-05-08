Последние новости украинско-российской войны: оперативные обновления

ПАРИЖ. В прошлом президент России Владимир Путин использовал ежегодное празднование победы Советского Союза над нацистами в 1945 году для продвижения милитаризации российского общества, прославления ценностей героического патриотизма и сравнения воинственного духа России с тем, что он видит. как моральный упадок Запада.

В этом году он, несомненно, постарается вызвать «победу» в огульных разрушениях, которые он учинил в Украине. Он найдет какое-то оправдание для войны, которая пошла гораздо хуже, чем ожидалось, против поддерживаемой Западом «нацистской» угрозы в Киеве, которую он изобрел.

Пока он это делает, 9 мая в Западной Европе будет отмечаться иначе. Президент Эммануэль Макрон отметит День Европы в Берлине и Страсбурге, где находится Европейский парламент, изложив свое амбициозное видение Европейского союза, состоящего из 27 стран, который теперь вынужден выйти за рамки простого экономического веса и стать более федеральной и более могущественной мировой державой. .

«Это будет эффект разделения экрана», — сказала Николь Башаран, французский аналитик по внешней политике. «На одном экране — прекрасный военный парад в Москве, а на другом — что-то более сложное и медленное, но, пожалуй, в Евросоюзе надо праздновать, что нет диктатора, который принимает законы».

Теперь два европейца сталкиваются друг с другом на континенте, где для путинской России поражение нацистской Германии в «Великой Отечественной войне» олицетворяет святость и славу войны, а в Париже и Берлине символизирует необходимость мира.

Конфронтация происходит между мировоззрениями девятнадцатого и двадцать первого веков с потенциальными последствиями, проиллюстрированными двадцатым веком в Вердене, Хиросиме и других местах. Война г-на Путина в Украине показала, что риск крупных пожаров не ушел в прошлое.

От опустошенного Алеппо в Сирии до осады Азовстали, сталелитейного завода, который является последним форпостом сопротивления в руинах восточноукраинского города Мариуполя, его послание было последовательным: военная сила эффективно меняет геостратегическую реальность в пользу России. .

Поддерживаемые Россией силы у сталелитейного завода «Азовсталь» в Мариуполе, Украина, четверг. кредит… Александр Ермошенко/Reuters

Цитируя русскую пословицу, он сказал в 2014 году, что «для общества и смерть прекрасна», что объясняет «коллективный героизм нации в военных конфликтах». Он противопоставил «моральные сверхистины» русского народа вере Запада в то, что все, что имеет значение, — это экономический успех.

Это, конечно, неверное истолкование европейской логики и ее давней приверженности интеграции, направленной не только на процветание, но и на обеспечение мира.

9 мая 1950 года министр иностранных дел Франции Робер Шуман предложил объединить французское и немецкое сталелитейное производство, чтобы «никакая война между Францией и Германией не стала не только немыслимой, но и материально невозможной». Так было посажено зерно Европы без границ с единой валютой и прекратились частые самоубийства на континенте.

Это годовщина, которую Макрон отметит в понедельник в Европе, где предотвращены кровопролитные гимны.

Но г-н Путин после 22 лет пребывания у власти, которые привели его к ожесточенному недовольству Западом, убежден, что президент Франции и вся Европа должны признать еще кое-что: огромную советскую жертву, повлекшую за собой гибель 27 человек. Один миллион ее граждан спас Европу от нацизма.

«Наш народ был одинок, одинок на трудном, героическом и жертвенном пути к победе» над фашизмом, сказал он в прошлом году.

Советский флаг водружается над зданием Рейхстага в Берлине в мае 1945 года (фото сделано красноармейским фотографом). кредит… Евгений Халди / ИТАР-ТАСС, информационное агентство

«Он считает, что Европа полая и что если Европейский Союз и был построен, то только благодаря жертвам России», — сказал Мишель Эльчанинов, французский автор книги «Внутри Владимира Путина». «И он совершенно презирает идею о том, что торговля может принести мир народам».

Это, конечно, как раз то, что представляет собой Европейский Союз с 450 миллионами граждан и экономикой более 17 триллионов долларов. В качестве альтернативы г-н Путин предложил свой евразийский союз таким странам, как Украина, но Беларусь трудно представить в качестве модели, если на столе переговоров находятся Берлин и Барселона.

Привлекательность успеха европейской демократии, какими бы ни были ее недостатки, кажется более опасной для жизни, чем НАТО, потому что она бросает вызов авторитарной клептократии, которую он построил вокруг сети лояльных олигархов.

Отсюда его негативная реакция на ассоциацию Украины с Европейским Союзом и его ужас перед флагом ЕС, который украшал фасад министерства иностранных дел Украины в 2014 году, после того как страна изгнала коррумпированного президента Путина Виктора Януковича.

С начала российского вторжения 24 февраля стало ясно, что г-н Путин ведет войну не просто для того, чтобы восстановить империю Москвы путем подчинения или разрушения Украины. Он также находится в состоянии войны с Соединенными Штатами и их европейскими союзниками, которых он считал атеистическими агентами, и унижение России после распада Советского Союза в 1991 году никогда нельзя было терпеть.

Эта более масштабная война обещает быть долгой, обязывая Европу хотя бы частично восстановить военную направленность, которой она в значительной степени избегала в течение более чем трех десятилетий после окончания холодной войны.

Флаг Европейского Союза на митинге в Киеве, Украина, в марте 2014 года. кредит… Эмилио Моренати/Associated Press

В своей речи, объявляя войну денацификации Украины, страны с еврейским лидером, Путин сказал.

В какой-то момент своего долгого правления Путин был готов признать военные преступления СССР. В качестве премьер-министра он посетил Катынский лес в 2010 году, чтобы почтить память тысяч польских офицеров, убитых там в Советском Союзе в начале Второй мировой войны.

Он осудил «циничную ложь», которая скрывала правду о Катынском расстреле, и сказал, что «этим преступлениям нет оправдания» со стороны «тоталитарного режима».

Мы должны идти навстречу друг другу, осознавать, что нельзя жить только прошлым», — сказал Путин.

Но в Европе двенадцать лет спустя о «полупутном» компромиссе между русским милитаризмом, возведенным в мистическую, квазирелигиозную форму, и «миром через франко-германский союз» кажется почти немыслимым.

Г-н Путин в очередной раз возвел Сталина в героическое звание. Далекий от признания каких-либо своих преступлений, в Катыни или где-либо еще, он преобразовал Красную Армию в соединительную ткань новой экспансионистской России.

Продажа сувениров в Волгограде (бывший Сталинград), Россия в 2017 году. кредит… Сергей Пономарев для The New York Times

Каждый год в День Победы российские граждане выставляют напоказ портреты своих героических предков в спектакле, известном как «Бессмертный полк». Иногда к ним присоединялся г-н Путин, отец которого был тяжело ранен на войне. На этот раз устанавливается прямая связь между войной против Гитлера и нынешней войной с фиктивными «фашистами» в Киеве.

Столкнувшись с этим костром милитаристского национализма от ядерной державы и вызывая то, что польский лауреат Нобелевской премии поэт Вислав Зимборска назвал «яркими взрывающимися бомбами розового рассвета», что должен противопоставить г-ну Путину бледный Европейский Союз? Каким магнетизмом обладает 9 мая?

Война на Украине стимулировала Европу. Присоединение Украины, Грузии и Молдовы к Европейскому союзу в целом воспринимается безотлагательно. Множатся призывы ускорить процесс принятия решений по внешней и оборонной политике. Марио Драги, премьер-министр Италии, в этом месяце призвал к «прагматичному федерализму» в обороне и других областях.

Федерализм, слово, связанное с идеей Соединенных Штатов Европы, находящихся в конечном счете под неким федеральным правительством, относится к быстро развивающемуся европейскому единству способами, которые казались немыслимыми в течение многих лет.

«Мы должны преодолеть этот принцип консенсуса, который ведет к логике сквозного вето, и перейти к решениям, принимаемым квалифицированным большинством», — сказал г-н Драги, имея в виду процедуру, которая позволяет утверждать после достижения определенного порога поддержки. достиг. «Защищать Украину — значит защищать себя и проект безопасности и демократии, который мы вместе строили более 70 лет», — добавил он.

Коалиционное правительство Германии во главе с канцлером Олафом Шульцем поддерживает большинство голосов по политике безопасности и обороны, но Франция настроена более нерешительно.

Президент Владимир Путин на Параде Победы 2019 в Москве с портретом отца. кредит… Фото пула Алексея Дружинина

Российская агрессия повернула Польшу в сторону поддержки укрепления Союза. Поражение Макроном Марин Ле Пен, подруги Путина-националистки, на президентских выборах в прошлом месяце оттолкнуло нелиберального венгерского лидера Виктора Орбана в его сговоре с Россией. Постоянно настроенный скептически, Европейский Союз, похоже, настроен на преобразующие изменения.

Доминик Муази, французский профессор политологии, заявил 9 мая: «Это удивительное совпадение дат, что более реалистично? Разрушение российской власти и Мариуполя или нормальная европейская жизнь в Страсбурге? остановить это, как будто наше будущее поставлено на карту».

Г-н Макрон был главным сторонником суверенной Европы, достаточно независимой, чтобы требовать «стратегической независимости», и опирающейся на укрепление европейской военной мощи вместе с НАТО и в координации с ней.

Кажется несомненным, что г-н Макрон воспользуется 9 мая, чтобы расширить свое видение и проиллюстрировать контраст между путинской моделью войны и европейским магнитом мира, выпущенным Шуманом 72 года назад.

Но при этом Макрон считает, что альтернативы переговорам с Путиным нет.

Три года назад г-н Путин пригласил в президентскую летнюю резиденцию в Бреганконе и заявил: «Россия очень глубоко европейская, и мы верим в эту Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока».

Президент Франции Эммануэль Макрон, принимавший Путина в 2019 году, заявил, что «Россия — это Европа». кредит… Фото пула Алексея Дружинина

Война на Украине поколебала, если не опровергла эту идею. «Г-н Макрон знает, что Украина не может сопротивляться без Соединенных Штатов, — сказал г-н Моиси. — Вы не можете построить Европу как державу без Америки, потому что вы потеряете половину европейцев, если попытаетесь. Единство Запада является ключом к единство Европы».

Что бы ни объявил Путин 9 мая, это подразделение оказалось эффективным в защите Украины и нанесении вреда России. Министр обороны Ллойд Дж. Остин III считал бы Россию вечно слабой, «до такой степени, что она не могла делать то, что сделала во время вторжения в Украину».

Это не произойдет в одночасье и сопряжено с очевидными рисками.

В опубликованной более 20 лет назад автобиографии «От первого лица» Путин описал, как в детстве поймал крысу в своем ветхом доме в Санкт-Петербурге.

«Поэтому он развернулся и прыгнул на меня», — написал г-н Путин. «Это застало меня врасплох, и я был так напуган. Он погнался за мной, я спрыгнул вниз», прежде чем мальчик, который должен был быть главным, успел закрыть дверь перед крысой.

«На этой лестнице я понял раз и навсегда, что надо было втиснуть», — написал Путин.

Если история с крысами, кажется, относится к убеждениям человека, который сейчас контролирует ядерный арсенал России, то прямое, даже безрассудное нападение — это реакция г-на Путина на ощущение себя в ловушке.

Подготовка к Дню Победы в Москве. кредит… Наталья Колесникова/AFP – Getty Images