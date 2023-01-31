Последние новости украинско-российской войны: Киев борется «за каждый метр», поскольку Франция заявляет, что открыта для отправки истребителей

При бомбардировке Херсона пострадали жилые дома и больница

Чтобы получать бесплатные оповещения о последних новостях в режиме реального времени, отправляемые прямо на ваш почтовый ящик, подпишитесь на наши электронные письма с последними новостями. Подпишитесь на нашу бесплатную рассылку новостей по электронной почте

По словам поддерживаемого Москвой местного чиновника, Россия добивается успехов в украинском Донецке, но сталкивается с ожесточенным сопротивлением на каждом метре.

Официальный представитель Денис Пушлин заявил, что российские силы продвигаются в Бахмуте, Марьинке и Вохлидаре на востоке Украины, простираясь с севера на юг к западу от Донецка.

Как сообщает официальное российское информационное агентство ТАСС, он заявил, что завоевания Москвы «были не однозначными, то есть идет бой буквально за каждый метр».

Украина по-прежнему контролирует Марьинку и Волидар — теперь они находятся в поле зрения России после захвата небольшого шахтерского городка Солидар — и что в понедельник эти районы подвергались менее интенсивным российским атакам, говорят военные аналитики.

Это происходит в то время, когда президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает отправки истребителей на Украину, что является положительным знаком для Киева, который ищет первоклассную военную помощь от союзников.

Макрон сказал, что Украина должна выполнить определенные условия, прежде чем Франция сможет отправить свои самолеты.