Последние новости украинско-российской войны: Киев борется «за каждый метр», поскольку Франция заявляет, что открыта для отправки истребителей

При бомбардировке Херсона пострадали жилые дома и больница
По словам поддерживаемого Москвой местного чиновника, Россия добивается успехов в украинском Донецке, но сталкивается с ожесточенным сопротивлением на каждом метре.
Официальный представитель Денис Пушлин заявил, что российские силы продвигаются в Бахмуте, Марьинке и Вохлидаре на востоке Украины, простираясь с севера на юг к западу от Донецка.
Как сообщает официальное российское информационное агентство ТАСС, он заявил, что завоевания Москвы «были не однозначными, то есть идет бой буквально за каждый метр».
Украина по-прежнему контролирует Марьинку и Волидар — теперь они находятся в поле зрения России после захвата небольшого шахтерского городка Солидар — и что в понедельник эти районы подвергались менее интенсивным российским атакам, говорят военные аналитики.
Это происходит в то время, когда президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает отправки истребителей на Украину, что является положительным знаком для Киева, который ищет первоклассную военную помощь от союзников.
Макрон сказал, что Украина должна выполнить определенные условия, прежде чем Франция сможет отправить свои самолеты.
США не будут посылать F-16 – Байден
Президент США Джо Байден заявил, что США не будут направлять истребители F-16 в Украину, всего через несколько часов после того, как Франция заявила, что готова к такому шагу.
Украина недавно опровергла сообщения о том, что она ищет у союзников две эскадрильи из 12 истребителей, но вчера президент Франции Макрон заявил, что Франция может отправить самолеты с условиями.
Лиам Джеймс31 января 2023 г. 07:00
Россия разрабатывает новую ось наступления в Донецке
По данным британской разведки, за последние три дня российские войска могли атаковать украинские города Павлевка и Волыдар.
Министерство обороны сообщило в своем ежедневном отчете, что Москва может попытаться создать новое направление наступления в Донецке.
«Существует реальная вероятность того, что Россия продолжит получать локальные выгоды в (Бахмутском) секторе», — говорится в сообщении.
«Однако маловероятно, что у России будет достаточно незадействованных сил в регионе, чтобы добиться существенного в оперативном отношении прорыва».
Эмили Аткинсон31 января 2023 г., 07:28
Ветераны и эксперты говорят, что война на Украине является «огромным тревожным звонком» для британских военных.
Война на Украине должна привести к «массовому тревожному сигналу» о том, как правительство Великобритании собирается финансировать британские вооруженные силы, предупреждают бывшие солдаты и военные историки на фоне критики его способности защищать Великобританию и ее союзников.
сказал бывший солдат Хэмиш де Бреттон-Гордон, офицер британской армии с 1988 по 2012 год. Независимый: «Мы думали, что артиллерия в хорошем состоянии, но это было до конфликта на Украине, было потрачено много денег. Но после того, как я поиграл в «Звездные войны». [with focus on cyber and space security] Война на Украине показала, что для успеха на поле боя нужно сосредоточиться на этом».
Администрация Риши Сунака подверглась резкой критике со стороны ветеранов войны и членов его собственной партии после того, как американский генерал заявил, что военные больше не могут защищать Соединенное Королевство. В настоящее время армия насчитывает 76 000 человек, но она сократится до 73 000, если планы по сокращению будут реализованы. Он уже вдвое меньше, чем в 1990 году, и является самым маленьким со времен Наполеона.
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Урбан Рай31 января 2023 г., 06:27
Россия превращает родильные дома в полевые госпитали в Луганске — официально
Сегодня Генштаб Украины сообщил, что Россия преобразовала два родильных дома в Луганской области в полевые госпитали. Киев Независимый.
Он добавил, что медицинские учреждения были захвачены российскими солдатами и теперь рожать можно только в Луганском областном родильном доме, «где катастрофически не хватает мест и рисков для родов».
Урбан Рай31 января 2023 г., 06:14
Путин угрожал убить меня ракетным ударом, заявил Борис Джонсон
Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин угрожал убить его в результате ракетного обстрела, заявив, что «это займет всего минуту» в телефонном разговоре перед вторжением в Украину (Адам Форрест Пишет).
Бывший премьер-министр сказал, что «необычный» разговор состоялся в феврале после того, как он посетил Киев в последней попытке продемонстрировать Украине поддержку Запада на фоне растущих опасений нападения.
Джонсон, который предстанет в образе убежденного сторонника правительства Владимира Зеленского, сделал это заявление в новом трехсерийном сериале для BBC Two, в котором рассказывается о том, как Запад боролся с Путиным в годы, предшествовавшие вторжению.
Бывший премьер-министр, покинувший пост № 10 в сентябре после того, как его вынудили уйти с поста, посетил Киев в начале февраля, чтобы предупредить Россию, что вторжение будет иметь катастрофические последствия и приведет к жестким санкциям со стороны Запада.
Лиам Джеймс31 января 2023 г. 06:00
Российские бомбардировки Бахмута, Запорожья и Херсона
Минувшей ночью Генштаб ВСУ сообщил, что за последние сутки российские войска нанесли бомбовые удары по десяткам населенных пунктов на бахмутском направлении.
Представитель украинской армии сообщил, что российские войска также вели танковый, минометный и артиллерийский огонь по городам возле Авдеевки на юге.
Россия разбомбила более 40 населенных пунктов в центральной части Запорожья и на юге Херсонщины.
В Херсоне Киев заявил, что русские бомбили город Херсон и города на левом берегу Днепра, которые они покинули в ноябре.
Официальные лица сообщают о пострадавших.
По словам украинского военного аналитика, несмотря на ожесточенные бои, которые усилились в январе, линия фронта в восточном секторе не изменилась.
По словам военных, русские также нанесли четыре ракетных удара по Очакову на юге Николаева в тот день, когда Зеленский встретился с премьер-министром Дании в Николаеве на северо-востоке.
Урбан Рай31 января 2023 г., 05:41
По официальным данным США, более 60 боевых машин Bradley направляются в Украину.
Официальные лица США заявили, что партия военной помощи, в том числе более 60 боевых машин Bradley, направляется в Украину и скоро будет получена Киевом.
Обновленная информация была предоставлена Транспортным командованием США, подразделением вооруженных сил США, отвечающим за потребности в транспортной логистике.
В заявлении говорится, что груз отправился из Южной Каролины на прошлой неделе.
«Отгрузка, в которой находится более 60 самолетов Bradley, отбыла от берегов Северного Чарльстона, Южная Каролина, на прошлой неделе и обеспечит украинские силы дополнительными наступательными и оборонительными возможностями для защиты своих границ от незаконного вторжения России», — заявили в Командовании транспорта США. .
Урбан Рай31 января 2023 г., 05:14
Байден посещает Польшу, дата неизвестна
Президент США Джо Байден заявил в понедельник, что посетит Польшу, но не знает, когда.
На прошлой неделе NBC News сообщило, что Байден рассматривает возможность поездки в Европу, возможно, включая Польшу, приуроченную к празднованию 24 февраля годовщины вторжения России в Украину.
Лиам Джеймс31 января 2023 г. 05:00
Кремль заявил, что Борис Джонсон «солгал» о заявлениях Путина о ракетном нападении.
Бывший президент Даунинг-стрит заявил об этом в новом трехсерийном сериале для BBC Two, в котором рассказывается о том, как Запад боролся с Путиным в годы, предшествовавшие войне в США. Украина.
«В какой-то момент он как бы угрожал мне и сказал: «Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту», — сказал Джонсон, говоря о телефонном разговоре между двумя лидеры до того, как Москва вторглась в Украину, «или что-то в этом роде».
Урбан Рай31 января 2023 г., 04:42
Мировые лидеры, кажется, справедливо стыдятся конфронтации с Путиным и Западом
в Путин против ЗападаДэвид Кэмерон, Франсуа Олланд, Жозе Мануэль Баррозу и остальные мягко говорящие президенты часто фотографируются перед впечатляюще полными книжными шкафами или внутри особняков, которые выглядят как богато обставленные.
Вкупе с разбомбленными украинскими школами или танками, катящимися по крымским дорогам, это выглядит несколько оторванным от той кровавой реальности, которой вы позволили случиться.
Это последняя серия легендарной Нормы Перси, и в этой серии из трех частей есть все, что вы ожидаете от ветерана документального кино — правильное сочетание откровений, анекдотов, истории, драмы, криминалистического анализа и повествования.
это Путин Украина Война и то, как Запад ее вел, стали понятны. Это потрясающе, и вы должны посмотреть его, чтобы понять, как мы пришли к тому, что мы имеем сейчас.
Урбан Рай31 января 2023 г., 04:30
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