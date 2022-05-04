Последние новости украинско-российской войны: оперативные обновления из Мариуполя

В то время как российские военные продолжают страдать, западные официальные лица и потрясенное население Украины с все большей тревогой ожидают празднования Дня Победы в России 9 мая — празднования победы Советского Союза над нацистской Германией, — который президент Владимир Путин может использовать как великий праздник. этап для России. Усильте атаки и мобилизуйте своих граждан на тотальную войну.

Хотя за последние 10 недель Россия сеет смерть и разрушения на территории Украины и добилась определенного прогресса на востоке и юге, жесткое украинское сопротивление, тяжелое вооружение, предоставленное Западом, и некомпетентность российских военных лишили г-на Путина быстрой победы, которая изначально возникла. . Они предвидели это, в том числе первоначальную цель обезглавить правительство в Киеве.

Однако теперь, когда Россия находится на грани удара нефтяное эмбарго ЕСПоскольку до дня «Д» осталось всего пять дней, Путин может счесть необходимым встряхнуть Запад новой эскалацией. Растут опасения, что г-н Путин воспользуется этим событием, когда он традиционно председательствует на параде и произносит военную речь, для нападения на предполагаемых врагов России и расширения конфликта.

Указав на эти опасения, министр обороны Великобритании Бен Уоллес предсказал на прошлой неделе, что г-н Путин воспользуется возможностью, чтобы превратить то, что российский президент назвал «специальной военной операцией», в войну, призвав к массовой мобилизации российского народа.

Остатки российского конвоя в прошлом месяце в Дмитриевке, Украина. кредит… Дэниел Берхолак для The New York Times

Такое заявление станет новым вызовом для раздираемой войной Украины, а также для Вашингтона и его союзников по НАТО, поскольку они пытаются противостоять российской агрессии, не вмешиваясь непосредственно в конфликт. Однако Кремль в среду отрицал, что г-н Путин объявит войну 9 мая, назвав это «чушью», а российские аналитики отметили, что объявление о призыве в армию может спровоцировать бурную реакцию внутри страны.

Однако российские иерархи также месяцами отрицали, что он намеревался вторгнуться в Украину, что и произошло 24 февраля. Таким образом, слухи о намерениях г-на Путина в отношении Дня Д усиливаются.

«Этот вопрос задают все, — Валерий Дзоцати, приглашенный доцент Центр российских, восточноевропейских и евразийских исследований в Университете Канзаса в среду, добавив, что «короткий ответ: никто не знает, что произойдет 9 мая».

Профессор Дзоцати сказал, что объявление массовой мобилизации или тотальной войны может оказаться очень непопулярным среди россиян. Он предсказал, что г-н Путин сделает «самый безопасный вариант» и укажет на территории, уже захваченные Россией в Донбассе на востоке Украины, чтобы объявить о «первоначальной победе».

Подготовка к 9 мая в России идет хорошо, поскольку страна готовится отпраздновать 77-ю годовщину победы Советской армии над нацистами, одновременно ведя очередную войну против тех, кого г-н Путин ложно называет современными нацистами, управляющими Украиной.

В среду российские государственные СМИ сообщили, что военные самолеты и вертолеты тренируются строем над Красной площадью в Москве — демонстрация военной мощи, включающая восемь МиГ-29, летящих в форме буквы «Z», которая стала Значок везде Русский национализм и поддержка войны.

Российские МиГ-29 образуют букву Z — утвержденный символ патриотизма — над Красной площадью в среду во время репетиции победы. кредит… Наталья Колесникова/AFP – Getty Images

Другие военные самолеты разбились над Москвой, оставив следы белого, синего и красного цветов — цветов российского флага.

Министр обороны России Сергей К. Шойгу сообщил в среду, что военные парады 9 мая пройдут в 28 городах России, в них примут участие около 65 тысяч человек личного состава и более 460 самолетов.

Украина предупредила, что Россия также планировала организовать мероприятия 9 мая в оккупированных украинских городах, в том числе в опустошенном южном порту Мариуполя, где, по словам украинских властей, было убито более 20 000 мирных жителей, а остальные борются за выживание без достаточного питания и тепла. . и вода.

Разведывательное управление Министерства обороны Украины заявило, что русские очищают центральные улицы Мариуполя от трупов и мусора, чтобы город выглядел как «центр торжеств».

Украинские мирные жители, которые уже несколько недель подвергаются избиениям со стороны России, все больше опасаются, что Россия использует день «Д», чтобы подвергнуть их еще более смертоносным атакам.

Во Львове, который в среду потерял электроэнергию после того, как российские ракеты поразили электростанции, 43-летний Йоргий Хурал, директор правительственного учреждения, сказал, что планировал поехать с женой и маленькими детьми к родственникам в деревню. во всем мире. 40 миль, чтобы избежать того, что, как опасались, будет расширением войны 9 мая.

«Я беспокоюсь о них — и о себе», — сказал он. «Многие люди, которых я знаю, говорят об этом».

В прошлые годы Путин использовал 9 мая — полусвященный праздник для россиян после гибели 27 миллионов советских людей во Второй мировой войне — для мобилизации нации в ожидании предстоящей новой битвы.

Российская бронетехника на Красной площади во время прошлогоднего военного парада в честь Дня Победы. кредит… Александр Землянченко/Associated Press

Обращаясь к нации со своей кафедры на Красной площади 9 мая прошлого года, он предупредил, что враги России вновь распространяют «много нацистской идеологии».

Теперь, когда российские государственные СМИ изображают войну на Украине как незавершенное дело Второй мировой войны, почти наверняка г-н Путин воспользуется своей речью 9 мая, чтобы воззвать к героизму советских солдат, чтобы попытаться вдохновить россиян на новые жертвы. .

Но массовая мобилизация, которая, вероятно, будет включать призыв на военную службу и запрет на выезд из страны российских мужчин призывного возраста, может вернуть реальность войны более широкому сегменту российского общества, спровоцировав беспорядки.

Многим россиянам «спецоперация» на Украине до сих пор кажется недостижимым конфликтом. Независимый эксперт по опросам Левада Найденный В прошлом месяце 39% россиян мало или совсем не обращали на это внимания.

«Когда вы видите это по телевизору, это одно», — сказал в телефонном интервью из Москвы Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам, исследовательской организации, близкой к российскому правительству. «Когда вы получаете уведомление из военкомата, это другое дело. Возможно, у руководства есть какие-то сложности в принятии такого решения».

Патриотическая фреска с изображением советских летчиков времен Второй мировой войны на основе изображения Парада Победы 1945 года. кредит… Сергей Пономарев для The New York Times

Г-н Кортунов предсказал, что боевые действия на востоке Украины в конечном итоге зайдут в тупик, после чего Россия и Украина смогут договориться о сделке или перевооружиться и перегруппироваться для нового этапа войны.

Он отметил, что, хотя некоторые высокопоставленные российские чиновники и комментаторы на государственном телевидении призывают к уничтожению Украины, г-н Путин в последнее время более расплывчато говорил о своих военных целях, по крайней мере, в публичных комментариях.

Г-н Кортунов сказал, что г-н Путин все еще может объявить задачу выполненной после того, как Россия захватит большую часть Донбасса. Россия значительно расширила свой контроль над этой территорией с начала войны, но Украина по-прежнему сохраняет за собой многие крупные города и поселки.

«Если бы все закончилось на Донбассе, — сказал г-н Кортунов, — наверное, был бы способ дать понять, что это всегда был план». Путин оставил этот вариант открытым для себя.

Не видя решения конфликта, Европейский Союз в среду предпринял важный шаг, направленный на ослабление способности Путина финансировать войну, предложив Всеобъемлющее эмбарго на российскую нефть. Ожидается, что эта мера, которая получит окончательное одобрение в течение нескольких дней, запретит импорт российской сырой нефти почти во все страны ЕС в течение следующих шести месяцев, а к концу года запретит нефтепродукты.

«Давайте проясним, это будет нелегко», — заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен Европейскому парламенту в Страсбурге, Франция, где это заявление было встречено аплодисментами. Некоторые государства-члены сильно зависят от российской нефти. Но мы просто должны работать над этим».

Европейский Союз также пообещал в среду дополнительную военную поддержку Молдове, бывшей советской республике на юго-западной границе Украины, которая, по словам западных официальных лиц, может быть использована Россией в качестве плацдарма для дальнейших атак.

Опасения по поводу безопасности в Молдове усилились на прошлой неделе, когда таинственные взрывы сотрясли Приднестровье, поддерживаемый Кремлем сепаратистский регион страны, где Россия держит солдат с 1992 года.

Хотя европейские официальные лица заявили, что «значительно увеличат» военную поддержку Молдовы, предоставят дополнительную военную технику, а также инструменты для противодействия дезинформации и кибератакам, они не предоставили подробностей.

Участие в отчетности Джейн гадалка И Нил МакФаркуар И Матина Стевис Гриднев И Моника Брончук .