Последние обновления Украины: Киев призывает Россию вывести войска | Украинско-российский кризис Новости

Киев призвал Москву вывести свои войска от границы с Украиной и продолжить диалог с Западом, если он «серьезно» относится к деэскалации напряженности, которая усилилась на фоне опасений российского вторжения.

«Россия должна продолжить дипломатическое взаимодействие и вывести вооруженные силы, которые она сосредоточила вдоль границ Украины и на временно оккупированных территориях Украины», — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Между тем, сенаторы США заявили, что они очень близки к соглашению о законе о санкциях против России за ее действия на Украине, а британское правительство заявило, что на этой неделе представит новый закон, чтобы расширить сферу применения санкций против России, которая перебросил несколько десятков тысяч военнослужащих у границы с Украиной.

В воскресенье Россия заявила, что хочет «взаимоуважительных» отношений с Соединенными Штатами, и отрицала, что представляет угрозу для Украины, но обвинила НАТО в желании «втянуть» Украину в альянс. Глава НАТО заявил, что у альянса нет планов размещать боевые подразделения на Украине в случае российского вторжения.

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17 часов назад (19:59 по Гринвичу)

Утомленные войной жители жалуются на дома, потерянные в результате обстрелов на востоке Украины

Окруженное пустыми пшеничными полями и погребенное под толстым слоем снега, село Невельское на Донбассе на востоке Украины почти заброшено — оно было разрушено в результате эскалации украинско-российского кризиса, который поставил Европу на грань конфликта.

Расположенный всего в 24 км (15 милях) к северо-западу от удерживаемого сепаратистами города Донецк, жители фермерского поселка более семи лет находились в эпицентре конфликта между украинскими войсками и поддерживаемыми Россией сепаратистами, пока в середине ноября не разразился сильный артиллерийский обстрел. оставшихся жителей бежать.

63-летняя Валентина Омельницкая и ее семья потеряли свой дом.

«Они знают, что здесь живут мирные жители, и мы не должны быть целью», — сказала она. — Но они целились прямо в нас.

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17 часов назад (19:26 по Гринвичу)

Украинско-российский кризис: жизнь в подконтрольном сепаратистам Донецке

В самопровозглашенной Донецкой Народной Республике, отколовшемся регионе на востоке Украины, мало что изменилось с начала боевых действий в 2014 году.

Большинство людей, которые жили там раньше, слишком напуганы, чтобы вернуться из-за спорадических обстрелов и из-за того, что опасения по поводу возможного возобновления конфликта растут.

Но молодое поколение, многие из которых были детьми, когда начался конфликт, похоже, настроено жить как можно более нормальной жизнью.

18 часов назад (18:31 по Гринвичу)

Канада отозвала ненужный персонал из посольства в Украине

Министерство иностранных дел заявило, что Канада временно отзовет второстепенных канадских сотрудников и оставшихся иждивенцев из своего посольства в Украине.

«Поскольку мы продолжаем внимательно следить за ситуацией, нашим главным приоритетом остается безопасность канадцев. Наши официальные лица готовы оказать консульскую помощь гражданам Канады по мере необходимости», — говорится в сообщении министерства.

Посольство в Киеве остается открытым, говорится в сообщении. На прошлой неделе Канада заявила, что усилит команду посольства Канады экспертами по безопасности, урегулированию конфликтов, демократическим реформам и консульским службам.

19 часов назад (18:00 по Гринвичу)

Киев призывает Россию вывести войска и продолжить диалог

Киев призвал Москву вывести свои войска от границы с Украиной и продолжить диалог с Западом, если он «серьезно» относится к деэскалации напряженности, которая усилилась на фоне опасений российского вторжения.

«Россия должна продолжить дипломатическое взаимодействие и вывести вооруженные силы, которые она сосредоточила вдоль границ Украины и на временно оккупированных территориях Украины», — написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Дипломатия — единственный ответственный путь», — добавил он.

Если российские официальные лица всерьез заявляют, что не хотят новой войны, Россия должна продолжить дипломатическое взаимодействие и вывести вооруженные силы, которые она сосредоточила вдоль границ Украины и на временно оккупированных территориях Украины. Дипломатия – единственный ответственный путь. — Дмитрий Кулеба (DmytroKuleba) 30 января 2022 г.

19 часов назад (17:30 по Гринвичу)

США: Россия столкнется с давлением в ООН из-за украинского кризиса

Посол США в ООН пообещал, что Совет Безопасности ООН окажет сильное давление на Россию на заседании в понедельник, чтобы обсудить сосредоточение Москвой войск вблизи Украины и растущие опасения, что она планирует вторжение.

«Наши голоса едины в призыве к русским объясниться», — заявила посол Линда Томас-Гринфилд о США и других членах Совета в воскресной программе ABC This Week.

«Мы идем в комнату, готовые их выслушать, но не будем отвлекаться на их пропаганду».

Линда Томас-Гринфилд заявила, что США не будут отвлекаться на российскую пропаганду на заседании Совета Безопасности ООН в понедельник [File: Greg Nash/Pool via Reuters]

20 часов назад (17:00 по Гринвичу)

Участники митинга в Киеве благодарят США и Запад за поддержку

Демонстранты собрались в Киеве, чтобы выразить признательность за поддержку Запада на фоне потенциальной угрозы надвигающегося конфликта с Россией.

Собравшиеся держали плакаты, восхваляющие США и Великобританию, которые вместе с другими членами НАТО начали поставлять стране дополнительную военную помощь и ресурсы.

Участник митинга Валентин Зверхановский заявил информационному агентству Associated Press, что благодарен президенту США Джо Байдену за его поддержку и всем, кто поддерживает Украину.

Он пояснил, что «40 миллионов украинцев надеются» на «действительно сильную позицию Байдена и сильную международную политику».

20 часов назад (16:36 по Гринвичу)

Министр обороны Канады прибыл в Киев

Министр обороны Канады Анита Ананд прибыла в Киев для переговоров со своим украинским коллегой Александром Полищуком.

Встреча транслировалась телеканалом Минобороны Украины Military TV UA.

Правительство премьер-министра Канады Джастина Трюдо недавно объявило о проведении военной учебной миссии в Украине и предоставлении военной помощи в основном в виде бронежилетов, биноклей и аптечек.

21 час назад (15:50 по Гринвичу)

Сенат США близок к согласованию законопроекта о санкциях против России

Высокопоставленные лидеры Сената США заявили, что они близки к достижению двухпартийного соглашения по законопроекту о санкциях, который «сокрушит» российскую экономику, если она отправит войска в Украину.

Сенаторы Боб Менендес, председатель комитета по международным отношениям от Демократической партии, и Джеймс Риш заявили, что крайне важно, чтобы США направили российскому президенту Владимиру Путину четкий сигнал о неприемлемости любой такой агрессии.

«Я бы описал это как то, что мы находимся на линии в один ярд», — сказал Менендес в программе CNN «Состояние Союза», используя отсылку к американскому футболу, что означает «очень близко к цели».

Обе партии полны решимости поддержать Украину и наказать Россию, если она вторгнется в Украину, сказал Менендес, выступавший вместе с сенатором Джеймсом Ришем, республиканцем в Комитете по международным отношениям. На вопрос, будет ли достигнуто соглашение на этой неделе, он сказал: «Я верю, что мы к этому придем».

22 часа назад (15:00 по Гринвичу)

Базовая военная подготовка киевских добровольцев

Члены ультраправого украинского движения «Азов» совместно с «Национальным корпусом» провели в Киеве боевые учения для добровольцев, чтобы научить их самообороне в случае нападения со стороны России.

Тренировка под лозунгом «Не паникуй, будь готов!» прошла на окраине Киева, на которую пришли сотни волонтеров.

Обучение включало тактические маневры, а также базовые инструкции по обращению с оружием.

Командир батальона «Азов» Максим Жорин заявил агентству «АП», что группировка проводит учения из-за «абсолютно неэффективных действий» властей Украины.

22 часа назад (14:34 по Гринвичу)

Россия демонстрирует новые истребители в Калининграде

Многоцелевые истребители Су-35 пилотажной группы «Соколы России» летают строем во время показательного полета на авиасалоне МАКС-2017 в Жуковском, Подмосковье, Россия [File: Sergei Karpukhin/Reuters]

На фоне напряженности в отношениях с Украиной и НАТО Россия начала военные учения на нескольких фронтах, последнее из которых — в Калининградской области.

Российское государственное телевидение показало переброску в регион новых российских истребителей Су-30СМ2.

По данным Минобороны России, новые многоцелевые истребители имеют более современные двигатели и радары по сравнению с предыдущими моделями Су-30, а также могут нести расширенный арсенал средств поражения «воздух-воздух» и «земля-воздух».

Выступая перед российскими СМИ, Олег Шевченко, начальник службы безопасности полетов на авиабазе, сказал, что истинный потенциал этих истребителей еще «неизвестен».

23 часа назад (13:55 по Гринвичу)

НАТО призывает Европу диверсифицировать поставки энергоресурсов

Европе необходимо диверсифицировать свои поставки энергоносителей, заявил глава НАТО.

Европейский союз зависит от России примерно на треть своих поставок газа, и любое прекращение поставок усугубит существующий энергетический кризис, вызванный нехваткой газа.

«Мы обеспокоены энергетической ситуацией в Европе, потому что она демонстрирует уязвимость чрезмерной зависимости от одного поставщика природного газа, и именно поэтому союзники по НАТО согласны с тем, что нам нужно работать и сосредоточиться на диверсификации поставок», — заявил генеральный секретарь НАТО. — сказал Йенс Столтенбург.

24 часа назад (13:05 по Гринвичу)

Лавров: НАТО хочет «затащить» Украину в альянс

Министр иностранных дел России заявил, что НАТО хочет вовлечь Украину в альянс.

Россия давно возмущается тем, что НАТО предоставляет членство странам, которые когда-то были частью Советского Союза или находились в его сфере влияния как члены Варшавского договора.

“[NATO] уже приблизился к Украине. Туда и эту страну хотят затащить», — сказал Лавров. «Хотя все понимают, что Украина не готова и не может внести свой вклад в укрепление безопасности НАТО».

Украина годами стремилась к членству в НАТО, но любые перспективы вступления кажутся далекими, поскольку страна изо всех сил пытается обрести политическую стабильность и бороться с коррупцией.

Маловероятно, что британские войска будут воевать в Украине: Трасс

Министр иностранных дел Великобритании заявил, что маловероятно, что британские солдаты будут отправлены воевать вместе с украинскими войсками в случае российского вторжения.

Лиз Трасс также сообщила Би-би-си, что «весьма вероятно» Россия собирается вторгнуться в Украину.

На вопрос, есть ли какой-либо сценарий, при котором британские войска могут быть отправлены воевать на Украину, Трасс ответил: «Это очень маловероятно. Речь идет о том, чтобы убедиться, что украинские силы получают всю поддержку, которую мы можем им оказать».

24 часа назад (12:54 по Гринвичу)

Россия хочет «взаимоуважительных» отношений с США

Россия заявила, что хочет «взаимоуважительных» отношений с США, и отрицала, что представляет угрозу для Украины.

«Мы хотим хороших, равноправных, взаимоуважительных отношений с Соединенными Штатами, как и со всеми странами мира», — заявил в воскресенье российскому телевидению министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Однако он добавил, что Россия не хочет оставаться в положении, «где наша безопасность ежедневно нарушается».

Лавров сказал, что линия обороны НАТО «продолжает двигаться на восток» и подошла «очень близко» к Украине, которая, по его словам, «не готова» к вступлению в НАТО.

24 часа назад (12:50 по Гринвичу)

Великобритания готовит новый закон о санкциях против России, чтобы «негде было спрятаться»

Министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что на следующей неделе Соединенное Королевство обнародует новый закон о санкциях, направленный против «гораздо более широкого круга» экономических целей России в рамках усилий по сдерживанию Москвы от вторжения в Украину.

Высокопоставленный британский дипломат заявил, что законопроект расширит набор инструментов санкций в отношении страны, так что «любая компания, представляющая интерес для Кремля и режима в России», может стать мишенью.

«Путинским олигархам негде будет спрятаться», — сказал Трасс Sky News.

30 января 2022 г., 12:42 по Гринвичу

Глава НАТО заявил, что не планирует отправлять боевые части в Украину

НАТО не планирует размещать боевые подразделения на Украине, не входящей в НАТО, в случае российского вторжения, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«У нас нет планов размещать боевые подразделения НАТО в Украине, мы сосредоточены на оказании поддержки», — сказал Столтенберг Би-би-си.

«Есть разница между тем, чтобы быть членом НАТО, и тем, чтобы быть таким сильным и ценным партнером, как Украина. В этом нет никаких сомнений».