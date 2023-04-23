Последние оставшиеся голоса российской оппозиции замолкают на фоне войны в Украине

Голоса, поднятые против Кремля, все чаще заглушаются, поскольку на этой неделе Россия вынесла приговоры к тюремному заключению двум высокопоставленным противникам нынешнего режима: гражданин России и Великобритании Владимир Кара-Мурза был приговорен в понедельник к 25 годам лишения свободы и уволен Москвой. суд в среду. Обращение Ильи Яшина.

Русский Бывший политический активист и журналист Владимир Кара-Мурза, 41 год, был осужден в понедельник 25 лет тюрьмы Публично осудить вторжение в Россию Украина. Он был признан виновным в государственной измене и распространении «ложной» информации о российских военных, среди прочих обвинений. в соответствии с Москва ТаймсАдвокат Кара-Мурзы бежал из страны, опасаясь тюремного заключения.

Критик Кремля 39-летний Илья Яшин в среду проиграл апелляцию на приговор к восьми с половиной годам тюремного заключения, вынесенный в прошлом году. Старый соратник заключенного лидера оппозиции Алексей Навальный Он также был осужден за распространение «ложной информации» о войне на Украине.

По мере усиления репрессий Кремля против инакомыслящих российские законодатели во вторник одобрили законопроект, который верблюжья жизнь Передано осужденным за государственную измену на фоне волны строгих законов о цензуре.

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