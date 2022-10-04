Последние | Развитие войны между Россией и Украиной

Верхняя палата российского парламента ратифицировала договоры с четырьмя украинскими областями об их присоединении к России.

Во вторник Совет Федерации быстро проголосовал за ратификацию договоров о присоединении Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей к России. Голосование состоялось на следующий день после того, как нижняя палата парламента одобрила соглашения, последовавшие за «референдумами», организованными Кремлем в четырех регионах, которые Украина и Запад отвергли как фальшивые.

Теперь ожидается, что президент России Владимир Путин быстро подпишет договоры о ратификации, чтобы завершить процесс присоединения территорий, даже если в этих районах вспыхнут ожесточенные бои.

Действия России рассматриваются как эскалация ее военных действий, поскольку она может интерпретировать атаки украинских сил в этих районах как нападение на ее территорию.

——— Киев: Офис президента Украины сообщает, что по меньшей мере пять мирных жителей были убиты и десять ранены в результате последней российской бомбардировки.

Во вторник сообщалось, что один человек погиб, когда российские ракеты попали в Харьков, второй по величине город Украины. В результате российского обстрела больницы в Харьковской области погиб врач и две медсестры получили ранения.

Южный город Никополь, расположенный через реку Днепр от подконтрольной России Запорожской атомной электростанции, подвергся интенсивному обстрелу, в результате которого было разрушено более 30 домов, школ и несколько магазинов. Взрыв привел к прекращению подачи воды и частичному отключению электроэнергии.

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