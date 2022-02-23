Последние санкции Байдена против России нацелены на семьи из ближайшего окружения Путина. Вот он и пострадал.

Новые санкции США, вытекающие из недавних действий России на Украине, затронули цели, которых в прошлом не коснулись: членов семей тех, кто входит в ближайшее окружение президента России Владимира Путина.

Назначив сыновей двух влиятельных игроков, близких к российскому президенту, администрация Байдена послала четкий сигнал о том, что ее целевой список индивидуальных санкций обходит государственных чиновников и спонсоров в рамках новой попытки закрыть пути для главных партнеров Путина для его защиты. . свое богатство, отдав его членам семьи.

Денис Бортников и Владимир Кириенко, Оба во вторник попали под индивидуальные санкции Минфина и занимают видные должности в российском бизнесе. Но у обоих будут заморожены все активы, принадлежащие США, и им будет запрещено вести дела с любым гражданином США просто потому, что их родители служат начальником внутренней разведки Путина и одним из ближайших советников Путина соответственно.

«Они разделяют коррупционные выгоды политики Кремля и должны разделить и боль», — сказал Байден во вторник.

Наказание детей двух ближайших чиновников Путина не имеет эффекта от других мер, объявленных во вторник, прежде всего введения санкций против двух самых известных российских банков и ограничения доступа страны к западному финансированию.

Но он предназначен для дестабилизации сугубо личного компонента российской экономики, обусловленного тем фактом, что ближайшее окружение Путина и связанные с ним члены семьи представляют собой невероятную консолидацию богатства и власти внутри страны.

«Это беспрецедентно, поскольку мы расширяем сферу действия санкций США, чтобы помешать элитам, близким к Путину, использовать своих детей для сокрытия активов, уклонения от уплаты расходов и разбазаривания ресурсов российского народа», — заявил CNN высокопоставленный представитель администрации Байдена. «Это новый подход».

Очевидно, говорят чиновники, что первый выстрел в этом подходе вряд ли будет последним.

Санкции нацелены на «могущественных россиян из ближайшего окружения Путина, которые, как считается, участвуют в клептократии российского режима и членов их семей». По данным Минфина.

Денис Бортников — сын Александра Бортникова, влиятельного главы Федеральной службы безопасности, внутренней российской разведки, известной как ФСБ. Бортников-старший, уже побывавший в пенальти в марте прошлого года, в новом туре был переклассифицирован в пенальти.

Владимир Кириенко — сын бывшего премьер-министра, а ныне первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко, которого официальные лица США называют «секретарем Путина по внутренней политике». Старший Кириенко, который также был осужден в 2021 году, во вторник также был переквалифицирован на штрафные санкции.

Переназначения были необходимы, чтобы установить законный путь для нацеливания на их детей в обозначении, которое замораживает все имущество и интересы в собственности в Соединенных Штатах или во владении или под контролем гражданина США.

В настоящее время оба сына занимают свои видные должности: Бортников — вице-президент банка ВТБ, одного из крупнейших финансовых институтов в России, а Кириенко — недавно назначенный генеральный директор VK Group, которая выступает в качестве материнской компании российских социальных сетей. компания ВК, которая называет себя «крупнейшей европейской социальной сетью».

В-третьих, с учетом штрафов. Питер ФрадкоффПромсвязьбанк, который является исполнительным директором Промсвязьбанка, также нацелился на военный банк во вторник. Но он также поддерживает важные семейные связи с высшими эшелонами путинской орбиты.

Фрадков — сын Михаила Фрадкова, бывшего премьер-министра России и бывшего главы Службы внешней разведки России (СВР). В 2018 году Фрадков-старший попал под санкции США.

Подробнее о санкциях здесь.