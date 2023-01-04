Последние слова Папы Бенедикта, записанные его медсестрой

Последние слова Папы записала медсестра.

В субботу Ватикан объявил, что бывший Папа Бенедикт XVI скончался в возрасте 95 лет, почти через десять лет после того, как он стал первым Папой, который ушел в отставку за шесть столетий. По словам его медсестры, последние слова Папы были записаны.

Архиепископ Жорж Гансвайн, личный секретарь Бенедикта, сказал Vatican News: «Шепотом, но ясно и отчетливо, [Benedict] Он сказал по-итальянски: «Господи, я люблю тебя!» Меня там не было, но медсестра сказала мне об этом вскоре после этого».

Г-н Гансвейн добавил: «Это были его последние слова, которые можно было понять, потому что после этого он больше не мог выражать свои мысли».

Немецкий почетный понтифик, урожденный Йозеф Ратцингер, ведет тихую жизнь в бывшем монастыре на территории Ватикана с момента своего шокирующего решения уйти в отставку в феврале 2013 года, сообщает AFP.

Как сообщает сайт Vatican News, его здоровье ухудшалось в течение длительного времени, и его состояние ухудшилось в среду, в то время как его преемник Папа Франциск призвал католиков всего мира молиться за него.

Десятки тысяч человек в понедельник отдали дань уважения бывшему Папе Бенедикту XVI в Ватикане, начав три дня лежания в базилике Святого Петра перед его похоронами.

Перед рассветом они выстроились в очередь, чтобы осмотреть тело немецкого богослова, которое рано утром вынесли из монастыря на территории Ватикана, где он скончался в субботу в возрасте 95 лет.

«Я прибыла в шесть часов утра, — сказала итальянская монахиня, сестра Анна-Мария, в начале очереди, огибающей обширный проспект св. для церкви». Площадь Петра.

Бенедикт возглавлял католическую церковь в течение восьми лет до 2013 года, прежде чем стать первым за шесть столетий папой, который ушел в отставку из-за слабого здоровья.

Его преемник, Папа Франциск, будет председательствовать на похоронах в четверг на площади Святого Петра, прежде чем останки Бенедикта будут захоронены в гробницах под собором.

Официальный представитель Ватикана Маттео Бруни заявил в понедельник, что он будет похоронен на кладбище, где до 2011 года хранились останки Папы Иоанна Павла II.

Тело Бенедикта, одетое в красную папскую траурную мантию и капюшон с золотым краем, было помещено на клетку, покрытую золотым гобеленом, перед алтарем собора Святого Петра в сопровождении двух швейцарских охранников.

Многие из этих экс-файлов фотографировали на свои смартфоны, а некоторые молились или крестились.