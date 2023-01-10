Последние события в Украине: 10 января

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Последние события в войне России с Украиной. Все время по восточному поясному времени.

1:55: В понедельник президент Польши Анджей Дуда встретился с премьер-министром и некоторыми его министрами, чтобы обсудить вопросы безопасности в условиях войны на соседней Украине, в том числе запрос Киева на поставку тяжелых боевых танков западного производства.

Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что после встречи высокопоставленный чиновник национальной безопасности Яцек Цивера заявил, что были приняты решения о текущей и будущей поддержке Украины, но не сообщил никаких подробностей.

Ранее помощник президента сообщил, что на повестке дня будет вопрос о заказе Киевом танков Leopard 2 немецкого производства, которые в том числе использует Польша.

Павел Шрот сказал, что если Варшава решит поставить ограниченное количество танков Leopard, то это будет «только в рамках широкого соглашения и обязательств других стран, у которых есть эти танки».

Шрот подчеркнул, что такие решения должны учитывать безопасность Польши.

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1 час ночи: По сообщению Associated Press, российские власти в понедельник объявили о параллельном уголовном расследовании в отношении известного актера, критикующего войну в Украине, и филантропа, поддерживающего российскую оппозицию, в связи с последним массовым подавлением инакомыслия, которое затянулось на несколько месяцев.

В сообщении Следственного комитета России говорится, что его председатель Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении российского актера театра и кино Артура Смольянинова, который покинул страну после вторжения российских войск в Украину и неоднократно выступал против войны.

Согласно заявлению, Смольянинов «сделал ряд заявлений, направленных против России, в интервью одному из западных СМИ». В Следственном комитете не уточнили, какие из действий Смольянинова составят уголовное преступление и какое обвинение ему будет предъявлено.

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00:18: По данным Рейтер, Во время визита на Тайвань Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, председатель парламентского комитета обороны Германии и член младшего партнера канцлера Олафа Шольца от Свободных демократов, сказала президенту Тайваня Цай Инвэнь, что Германия и Тайвань являются друзьями.

Штрак-Циммерманн заявила, что вторжение России в Украину стало тревожным сигналом для всего мира.

«Вот почему мы приехали в вашу страну, на ваш чудесный остров, чтобы рассказать миру, что мы так близки друг другу как демократии», — добавила она.

00:01: Агентство Reuters сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил в понедельник, что он по-прежнему убежден в том, что поставки оружия в Украину должны координироваться с союзниками, поскольку на Берлин усиливается давление с целью отправить в Киев свои боевые танки Leopard 2.

На прошлой неделе Германия объявила, что предоставит Украине боевые машины пехоты Mardier, чтобы помочь отбиваться от российских войск. Объявление было сделано в тот же день, когда Соединенные Штаты предоставили боевые машины Bradley, и на следующий день после аналогичного объявления Франции.

Шульц, который часто подчеркивал важность недопущения эскалации конфликта на Украине или предоставления России повода считать ее стороной в войне, сказал, что западные союзники потратили «много времени на подготовку, обсуждение и организацию этого».

Киев также заказал более тяжелые машины, такие как «Пантера», что значительно усилит западную поддержку Украины.

«Германия не пойдет в одиночку», — сказал он на мероприятии своей левоцентристской Социал-демократической партии (СДПГ).

Германия всегда будет оставаться единой со своими друзьями и союзниками… Все остальное было бы безответственно в такой серьезной ситуации. «

Часть информации в этом отчете поступила от Reuters и Associated Press.