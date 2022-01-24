Последние утечки графического процессора Intel Arc: скорость 3070 Ti-ish, 5 различных вариантов для ноутбуков

Intel мало говорила о своих пользовательских графических процессорах Arc с момента объявления Товарные знаки И Несколько архитектурных деталей Несколько месяцев назад, но недавние утечки дали нам некоторое представление о том, что мы можем ожидать, когда речь идет о производительности и графических процессорах, которые Intel планирует для ноутбуков в конце этого года.

Судя по утечкам, те, что касаются моделей ноутбуков Arc, более реалистичны. нарезать вообще Утечка в Твиттере В нем указано в общей сложности пять различных моделей графических процессоров для ноутбуков, от двух медленных, но лучше интегрированных вариантов внизу до потенциально высокопроизводительного конкурента GeForce или Radeon.

Лучшие графические процессоры включают 512 исполнительных блоков Intel GPU (EU), подключенных к 16 ГБ видеопамяти 16 Гбит/с с использованием 256-битного интерфейса; Этот широкий интерфейс памяти и такой большой объем памяти предполагают высокопроизводительный графический процессор, который пытается конкурировать с сериями GeForce 3070 и 3080 и сериями Radeon 6800 и 6900. Два средних варианта графического процессора напоминают нам — модель 384 EU. с 12 ГБ оперативной памяти, подключенной к 192-битному интерфейсу, а модель 256 EU с 8 ГБ оперативной памяти и 128-битным интерфейсом — с преобладающими характеристиками Nvidia RTX 3060 и графическими процессорами для ноутбуков 3050. Две младшие модели, которые подключаются с 4 ГБ ОЗУ к 64-битному интерфейсу памяти, кажутся готовыми конкурировать с графическими процессорами, такими как серия Nvidia GeForce MX или интегрированными графическими процессорами с поддержкой RDNA2. Будущие мобильные процессоры AMD Ryzen 6000.

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Использование набора микросхем «рекомендуется» указывает на то, что у производителей ноутбуков есть возможность настроить эти параметры, вероятно, с большим или меньшим объемом оперативной памяти (или быстрее или медленнее). Это было бы нормой для иногда запутанного рынка мобильных графических процессоров, поскольку «одна и та же» модель графического процессора может работать по-разному на разных ноутбуках в зависимости от аппаратных конфигураций, систем охлаждения и настроек энергопотребления, которые выбирают производители ноутбуков. Также сложно делать выводы о производительности этих графических процессоров, используя Просто Эти цифры на бумаге.

Это подводит нас к другой недавней истории с Arc: некоторые тесты SiSoftware утверждают, что поддерживают Arc. рабочий стол Производительность графического процессора появился на прошлой неделе, указывая на модель EU 512, которая почти конкурировала с Nvidia RTX 3070 Ti (хотя и с более впечатляющими показателями для вычислительных задач на GPU, чем для игр). Предполагая, что Intel приближается к производительности RTX 3070 с этой настольной частью, вполне разумно предположить, что целевые показатели производительности 3060 и 3050 для более скромных продуктов 384 и 256 в ЕС. Однако эти цифры являются (в лучшем случае) непроверенным предварительным просмотром производительности с неокончательным оборудованием и дисками в одном тесте, поэтому нам не следует делать слишком много выводов из этих цифр по отдельности.

Графические процессоры Intel Arc изначально должны были появиться в Первый квартал 2022 года, хотя с тех пор ссылки на «Q1» были удалены с веб-сайта Intel. В некоторых анонсах ноутбуков на выставке CES ранее в январе упоминались графические процессоры Arc, но не были указаны спецификации или показатели производительности, а Intel не предоставила подробностей. Нехватка графических процессоров все еще достаточно серьезна Даже заведомо посредственные продукты Их покупают так быстро, как только могут производить производители графических процессоров, поэтому графические процессоры Intel, скорее всего, будут хорошо продаваться, даже если объективно они не впечатляют. Они должны быть освобождены в первую очередь.