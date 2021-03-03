Последние фотографии Чияна Викрама с поклонниками в России взяли штурмом соцсети

Викрам, который в настоящее время снимается в «Кобре» в России, был замечен там фотографирующимся со своими поклонниками. Звезду Аньяна можно увидеть преданной фотосессии с улыбкой в ​​полностью черном костюме. Поклонники не могли сдержать действие, а хэштег #ChiyaanVikram был в тренде с утра. Кобра, созданная Лалит Кумар для Seven Screen Studio, должна была быть показана в 2020 году. Однако ее пришлось отложить из-за вспышки коронавируса.

Теперь похоже, что фильм близится к завершению, и создатели фильма планируют его скоро выпустить.

Викрам и игрок в крикет Ирфан Патан сняли несколько важных сцен в Санкт-Петербургском университете в России. По имеющимся данным, режиссер снимал сцены, в которых Викрам проводит симпозиум криминалистов, когда актеру потребовалось время, чтобы сфотографироваться с поклонниками в России.

Вот фотографии:

Первый постер фильма, изображающий Викрама в семи различных вариациях, был выпущен в феврале 2020 года и продолжает появляться в сети. Ходили слухи, что Викрам будет сниматься в фильме более 20 раз.

Викрам играет математика на Кобре

В прошлом месяце продюсеры фильма зашли на свою официальную страницу в социальных сетях, чтобы опубликовать тизер. Их твит гласил: «Мир чисел и гения # ChiyaanVikram, наполненный всевозможным любопытством, #CobraTeaser, режиссер Аджай Гнанамуту, мюзикл Anarrahman #CobraLalit_SevenScrIrfanPathan @ SrinidhiShetmathewdop @ roshanPat.

Интересно выглядел тизер «Кобра», и в фильме Викрам будет показан в роли математика. Бывший индийский игрок в крикет Ирфан Патан дебютировал в этом фильме. Он играет офицера Интерпола в фильме, и его персонаж, кажется, имеет разные оттенки.

СЛЕДУЮЩИЙ ВИКРАМА

Викрам в настоящее время работает над подготовкой своего будущего фильма с режиссером Картиком Субрагом. Это будет его 60-й фильм, и его сын Друф тоже будет в нем.

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