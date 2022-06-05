



Смерть и опустошение в результате недавнего вторжения России в Украину подтверждают старую поговорку о том, что укол русского медведя сопряжен с большими опасностями как для отдельных людей, так и для суверенных государств. Уроженец Америки Билл Браудер может подтвердить это. Сделавший себя миллиардером и бывшим советником по инвестициям крупнейшего в России фонда портфельных инвестиций, ныне базирующегося в Лондоне, он является одним из многих богатых венчурных капиталистов и бывших олигархов, которые обогатились в 1990-е годы в бешеной гонке за капитализмом в условиях распада мировой экономики. капиталистическая система. СССР и крах коммунизма.





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Быть похищенным или раненым всегда было угрозой, учитывая склонность Кремля к яду или «несчастным случаям» как способу искоренить надоедливых критиков.

В политически бурные годы президентства Трампа, когда инсайдеры в Вашингтоне говорили, что «в Белом доме был сумасшедший дядя», имя Браудера всплывало во время нескольких встреч между адвокатами Трампа и российскими юристами.

Интригующая цепочка событий приводит даже к краткому рассмотрению Трампом предложения Путина заменить Браудера 12 военными офицерами, обвиняемыми в расследовании Мюллера о вмешательстве России в выборы 2016 года.

Он имеет общий гладкий и элегантный стиль письма, Команда заморозки Его можно спутать с современным романом-бестселлером, и читатели рискуют перепутать сети взяточничества, коррупции, убийств и сексуальных услуг из тех же запутанных нитей, которые обычно используются, чтобы связать воедино воображаемое отвлечение.

К таким непреднамеренным неверным толкованиям добавляется склонность Браудера описывать свой расточительный образ жизни, размазывая себя по-настоящему увлекательной и жесткой историей.

Иосиф Ганатюк, родители которого эмигрировали из регионов, в состав которых сейчас входит Украина, всегда боялся медведей.