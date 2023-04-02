Последние часы Huawei — это бросок в Apple Watch Ultra

Вам не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять, откуда Huawei черпала вдохновение для своего недавнего анонса. Смотреть Ultimate. Это явно не такой тонкий ответ Huawei на Apple Watch Ultra, и теперь мы знаем, что сходство распространяется и на цену. Начиная с завтрашнего дня Ultimate будет продаваться в Великобритании и Европе по цене 749 евро / 700 фунтов стерлингов за цветную версию Expedition Black и 899 евро / 800 фунтов стерлингов за версию Expedition Blue.

Если вы пропустили новости Watch Ultimate, вполне вероятно, что в настоящее время компания не планирует запускать устройство в США. (Запрет Huawei все еще находится в разработке в 2023 году.) Хотя когда-то компания занимала достойную позицию на рынке носимых устройств, с тех пор запрет ограничил ее охват американской аудиторией для всех, кроме самых преданных пользователей. Тем не менее, вот краткий обзор функций.

Каждая из них — это функция, которую Apple представила поверх Ultra, но, честно говоря, Ultimate достаточно отличается, и вы не можете его так назвать. полный Перестань работать или умри. Это видно хотя бы по дизайну, который очень похож на традиционные механические часы. Различия есть и в технических характеристиках, и в материалах. Например, в Watch Ultimate используется «жидкометаллический корпус на основе циркония», который, как утверждается, в 4,5 раза прочнее и в 2,5 раза прочнее нержавеющей стали. Это не титан, в отличие от Ультра, но эффект экстремальной твердости тот же. (тоже явно не жидкий). Оба имеют керамические нано-рамки и сапфировое стекло на экранах LTPO OLED.

Huawei также стремится опередить Apple в некоторых областях. Как и Ultra, часы Ultimate сертифицированы по стандарту EN13319 для снаряжения для дайвинга. Но хотя Apple не рекомендует погружаться более чем на 40 метров, Huawei заявляет, что Watch Ultimate могут погружаться на глубину до 110 метров и поддерживают технические и фридайвинги, а также рекреационные погружения. READ Вы можете передавать историю чата WhatsApp между iOS и Android, но для этого вам нужно будет купить Galaxy Fold.

Срок службы батареи тоже больше. Huawei утверждает, что Watch Ultimate могут работать до двух недель без подзарядки, хотя компания не учитывала тесты, которые использовались для достижения этой оценки. Как и всегда в умных часах, время автономной работы зависит от использования. Однако Huawei указала, что пользователи могут перейти от нуля заряда батареи к 100 процентам за 60 минут и к 25 процентам за 10 минут.

Запатентованная операционная система Huawei не имеет самой сильной экосистемы приложений, но и в этом отношении есть некоторые улучшения. Huawei заявляет, что теперь пользователи смогут использовать сторонние интеграции со Strava, Komoot и Runtastic. это не полностью Это как приложение на вашем запястье, но оно значительно упрощает обмен данными между этими службами.

Независимо от того, как вы относитесь к Huawei, Watch Ultimate — ближайший конкурент Apple Watch Ultra в одних умных часах — по крайней мере, на бумаге. У Garmin есть несколько вариантов, таких как линейка Epix 2 и Fenix ​​7, но это более надежные часы для фитнеса, чем амбициозные роскошные умные часы. Было бы неплохо, если бы у всех было больше вариантов в этой области, но если вы находитесь в США, нет официального способа получить часы через американских розничных продавцов. В противном случае вам, вероятно, придется подождать и посмотреть, что сделают Samsung и другие производители часов Wear OS.