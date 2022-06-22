Последний военнопленный Второй мировой войны был найден в России в 2000 году.

В 2000 году русские наконец освободили военнопленного. Он не был афганским моджахедом, против которого русские вели последнюю войну. 74-летний Андраш Тома был венгром, воевавшим на стороне держав Оси против Советского Союза во время Второй мировой войны. Он станет последним военнопленным Второй мировой войны, освобожденным из плена.

Перед началом Второй мировой войны Венгерское королевство присоединилось к державам Оси, чтобы вывести свою страну из Великой депрессии. Подобно фашистской Италии и нацистской Германии, венгры приняли жесткое, репрессивное и националистическое правительство. Как хороший член Пакта, она присоединилась к нацистской Германии в Завоевательных войнах.

Венгерские солдаты сражались вместе с немцами, вторгшимися в Югославию и Советский Союз. Когда эти вторжения начали сходить на нет, Венгрия и ее солдаты продолжали сражаться, чтобы защитить Германию, даже спустя много времени после того, как было подтверждено поражение от рук Красной Армии. Андрас Тома был одним из этих солдат.

Молодой Андраш Тома.

Тома был сиротой и был призван в венгерскую армию в возрасте 19 лет в 1944 году. Его подразделение было отправлено сражаться с Советами, когда они продвигались через Польшу. Тома сражался с немецким вермахтом в Освенциме и Кракове. Венгрия не попадет в руки Красной Армии до апреля 1945 года, когда все немецкие части были окончательно изгнаны. Часть венгров сражалась с немцами, при этом их отступали обратно в Германию.

Около 300 000 венгров погибли во время Второй мировой войны, но Венгрия была единственной страной, которая продолжала сражаться с Красной Армией до победного конца. И Андраш Тома не был убит. Арестован 11 января 1945 года. Он прошел через Украину и Белоруссию и попал в концлагерь под Ленинградом (ныне Санкт-Петербург). В течение двух лет он боролся с болезнью в российских военных госпиталях, прежде чем оказался в психиатрической больнице в Котельниче на Транссибирской магистрали.

Парад Победы Красной Армии в Праге, май 1945 г. (Википедия)

Он должен был находиться в палате до 2000 года. Там он и оказался, и домой его не отправили, потому что в госпиталях не было списков военнопленных. Когда венгерские заключенные были наконец репатриированы (Венгрия стала государством-сателлитом Советского Союза после Второй мировой войны), Тома был почти забыт и объявлен мертвым в 1954 году.

Даже после распада Советского Союза никто не знал, что делать с человеком в психушке. Тома не говорил по-русски, и ни один сотрудник отделения не говорил по-венгерски, поэтому, по оценкам, Тома не разговаривал ни с одним живым существом в течение 50 или более лет. Когда его, наконец, отправили домой в Венгрию, он пропустил атомный век, космическую гонку и даже распад Советского Союза.

Его личность была подтверждена тестом ДНК, и он был соединен с выжившими родственниками с помощью того же генетического теста. Тома восстановил небольшой фермерский городок под названием Вайдадокор недалеко от города Ньиредьхаза на востоке Венгрии. Это была небольшая деревня недалеко от того места, где он родился. Его ждали сестра Анна, брат Янош и бывшие одноклассники по школе, а также семьи 82 других военнопленных, чьи близкие не вернулись домой с войны — они надеялись, что Томас действительно был одним из них.

Из-за его военной службы правительство Венгрии повысило Тома до сержанта-майора, предложив ему полную заработную плату, начиная с 1945 года, и пенсию. Он жил со своей сестрой до своей смерти в 2004 году.