Последний кроссовер Fall Guys с франшизой Astro выйдет 8 марта

В настоящее время подходит к концу шестой сезон Fall Guys, и очень скоро у него будет еще одно крупное сотрудничество. С момента выхода игры мы видели множество кроссоверов из разных франшиз, причем серия Astro стала последним дополнением.

С 8 марта игроки смогут бегать, как Fall Guys Astro Bot. Astro Bot — это симпатичная машина, с которой началась эксклюзивная для PlayStation VR миссия по спасению Astro Bot Rescue Mission, прежде чем она стала доступна более широкой аудитории благодаря Astro’s Playroom на PS5.

Помимо основного талисмана команды Asobi, с 10 по 13 марта для покупки будет доступен костюм T-Rex. Рассматриваемый T-Rex — не просто старый динозавр. Это прямая отсылка к главному боссу Astro’s Playroom. По словам команды, для перевода потребовалось больше итераций и дизайнерских работ, чем для Astro Bot, который уже соответствует эстетике Fall Guys.

Astro Bot — не первый эксклюзив для PlayStation, попавший в Fall Guys. Мы видели раньше Элой из серии Horizon. И Сэкбой из LittleBigPlanet. даже Bugsnax تعاون сотрудничество Это произошло в начале этого года. Было также много других специальных мероприятий, в которых участвовали персонажи из других медиа, таких как Кошмар перед Рождеством.