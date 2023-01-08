Последний по-настоящему надежный Google Pixel 5 — это дешевый телефон прямо сейчас

Хотя Pixel 5 вышел в конце 2020 года, он все равно стоит того в 2023 году. У него 6-дюймовый экран, что делает его более компактным, чем у последних телефонов Pixel, и частота обновления 90 Гц выше бюджетной. Телефон пиксель 6а что обойдется вам дороже, чем Pixel 5 со скидкой.

Pixel 5 оснащен очень качественным набором задних камер, который может быть не так хорош, как в более дорогом Pixel 7, но он легко посрамляет большинство телефонов средней ценовой категории и никогда не подведет.

Телефон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 765G, имеет 8 ГБ оперативной памяти и работает без сбоев в обычном использовании. Вы не столкнетесь с какими-либо задержками при выполнении общих задач на телефоне и просмотре веб-страниц, хотя мы должны отметить, что это не тот телефон, если вы многозадачны или любите много играть в игры.

Телефон предлагает длительное время автономной работы и имеет надежный физический считыватель отпечатков пальцев, который не проверяет и не пропускает, как Pixel 6. В отличие от Google Pixel 6a, он также поддерживает беспроводную зарядку.

Короче говоря, если вы ищете компактный и недорогой телефон с отличной камерой, достойной производительностью, гладким экраном и впечатляющим временем автономной работы, вам стоит рассмотреть Pixel 5. Конечно, на данный момент ему уже два поколения, но он был обновлен до Android 13 и не имеет реальных уязвимостей. Вам также не придется беспокоиться о случайных ошибках и Разбитые очки камеры

Кроме того, только модели Pixel 5 и более ранние версии получают неограниченное хранилище Google Фото бесплатно, что является еще одним преимуществом.

Когда Pixel 5 был выпущен, он стоил 699 долларов, но вы можете получить его через Woot всего за 379,99 долларов, что составляет скидку 319 долларов. Если вы считаете, что это все еще слишком много для телефона 2020 года, Amazon продает отремонтированную модель с 90-дневной гарантией всего за 167,99 долларов.