Последняя атака беспилотников на Киев отправила жителей в бомбоубежища | Новости войны между Россией и Украиной

Местные СМИ сообщили, что украинские военные заявили, что в ходе атаки ранним утром в пятницу было сбито 10 беспилотников.

Жителей столицы Украины Киева призвали направиться в бомбоубежища, поскольку рано утром в пятницу над городом зазвучали сирены, на следующий день после того, как Россия осуществила крупнейшую воздушную атаку с начала войны в феврале.

Вскоре после 2:00 (00:00 по Гринвичу) Киевское городское правительство опубликовало предупреждение в приложении для обмена сообщениями Telegram, призывающее жителей проследовать в приюты.

Губернатор Киевской области Алексей Кулеба сообщил в Telegram, что идет «атака беспилотников».

Свидетель агентства Рейтер в 20 км к югу от Киева слышал несколько взрывов и звук зенитного огня.

Местная газета Kyiv Independent сообщила, что в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях объявлена ​​воздушная тревога из-за возможных атак российских беспилотников.

Позже Восточное командование ВСУ заявило, что зенитные ракеты сбили 10 беспилотников над Запорожской и Днепропетровской областями. Согласно отчету, девять из них были «дронами Shahid и одним дроном Marlin».

⚡️ Украинская армия сбила 10 беспилотников. Восточное оперативное командование Украины сообщило, что его зенитно-ракетные подразделения совместно с подразделениями ПВО сухопутных войск уничтожили девять беспилотников «Шахед» и один беспилотник «Марлин» в Днепропетровской и Запорожской областях. — КиевНезависимая 30 декабря 2022 г.

Волны российских авиаударов повредили энергетическую инфраструктуру страны, в результате чего миллионы людей остались без электричества и тепла при зачастую низких температурах.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении в четверг вечером, что украинское воздушное командование в центре, на юге, востоке и западе страны в четверг отразило 54 российские ракеты и 11 беспилотников.

Зеленский признал, что в большинстве регионов наблюдаются перебои с электричеством. Районы, где потеря электроэнергии была «особенно тяжелой», включали Киев, а также города Одесса и Херсон на юге и их окрестности, а также район вокруг Львова у западной границы с Польшей.

«Но это ничто по сравнению с тем, что могло бы быть без наших героических войск ПВО и ПВО», — сказал он.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в четверг назвал российский ракетный обстрел «бессмысленным варварством» в преддверии Нового года.

бессмысленное варварство. Это единственные слова, которые приходят на ум, когда в преддверии Нового года Россия обрушивает очередной ракетный обстрел сонных украинских городов. Не может быть «нейтралитета» перед лицом этих массовых военных преступлений. Притворяться нейтральным означает встать на сторону России. — Дмитрий Кулеба (@DmytroKuleba) 29 декабря 2022 г.

На кадрах Reuters в четверг видно, как спасатели обыскивают обгоревшие обломки домов в Киеве, разрушенных взрывом, и следы дыма от ракет в небе. Официальные лица ранее заявляли, что во время атаки в четверг было выпущено более 120 ракет.

В сообщении Минобороны говорится, что в результате недавних обстрелов было разрушено более 18 жилых домов и 10 объектов базовой инфраструктуры.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг призвал к дополнительным поставкам оружия в Украину.

«Это может показаться противоречием, но военная поддержка Украины — это самый быстрый путь к миру», — заявил глава НАТО в интервью.

Столтенберг сказал, что президент России Владимир Путин должен быть убежден, что он не достигнет своей цели по захвату Украины.