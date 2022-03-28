Последняя война в Украине: мэр Мариуполя заявил, что разрушенный порт все еще в руках украинцев

Для страховой отрасли, пытающейся оправиться от всплеска атак программ-вымогателей, российское вторжение в Украину несет с собой еще одну потенциальную угрозу: новый фронт в эскалации кибервойны.

С самого начала конфликта были широко распространены прогнозы о том, что кибероперации, начатые в тандеме с боевыми действиями, нанесут побочный ущерб глобальному корпоративному сектору. «Поднимите щиты» — таков был совет Агентства кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США, которое призвало организации действовать быстро, чтобы укрепить свою защиту.

Эксперты говорят, что киберугрозы за пределами зоны конфликта до сих пор были ниже, чем ожидалось. «То, чего мы опасались в тот момент, на самом деле не произошло», — сказала Сара Стивенс, глава интернет-отдела международных операций Marsh, крупнейшего в мире страхового брокера.

«Конечно, в страховом сообществе и сообществе кибер-рисков было опасение, что это действительно системная и катастрофическая киберборьба, а этого еще не произошло».

Некоторые даже заметили затишье в кибератаках в первые недели конфликта. «Мы уже наблюдаем снижение киберактивности, направленной на наших клиентов», — говорит Джошуа Мотта, главный исполнительный директор Cyber ​​​​Insurance Alliance, чья клиентская база сосредоточена в США и Канаде.

Рабочая гипотеза Мота состоит в том, что это связано с войной, которая нарушила работу хакеров, действующих как в Украине, так и в России, «будь то из-за общего хаоса, который сейчас сеет в регионе, или из-за того, что некоторых преступников повторно нанимают или переназначают для выполнения задачи Другие мероприятия в поддержку конфликта.

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