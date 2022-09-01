Последняя война между Россией и Украиной: что известно на 190-й день вторжения | Украина

Владимир Зеленский на Венецианском кинофестивале Он охарактеризовал войну России на Украине как «примитивный сюжет в трех действиях». Чтобы мир совершил три трагические ошибки: привыкнуть к войне, пережить войну, забыть войну».

Россия имеет Поток газа по газопроводу «Северный поток-1» в Европу остановленчто свидетельствует о необходимости ремонта. Правительство Германии отвергает это утверждение, называя его «притворством». Она сказала, что Nord Stream «полностью функционирует» и что технических проблем нет. Российская государственная энергетическая компания «Газпром» заявила, что закрытие трубопровода Балтийского моря в 5 часов утра в среду продлится три дня.

Эстония намерена запретить въезд большинству россиян в течение нескольких недель. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Урмас Ренслоу. «Это требует времени, но я думаю, что время также важно, учитывая въезд такого огромного количества граждан России», — сказал Ренслоо в Праге.

Евросоюз согласился Приостановление действия туристической визы с Москвой Ограничить количество граждан России, въезжающих в блок на отдых и за покупками, без полного запрета на туристические визы. 27 министров иностранных дел ЕС на встрече в Праге пообещали приостановить действие соглашения об упрощении визового режима от 2007 года с Россией, которое относительно упрощает получение проездных документов.

Зеленский приветствовал визовый режим ЕС. «Я думаю, что для Европы унизительно, когда на нее смотрят просто как на большой магазин или ресторан», — сказал он в своем последнем общенациональном обращении. «Когда граждане страны, желающие разрушить европейские ценности, используют Европу для развлечения или шоппинга, или для отдыха любовниц, а сами работают на войну или просто молча ждут безнравственного падения России».

США получили ордер суда на арест самолета стоимостью $45 млн, принадлежащего российской энергетической компании «Лукойл».Министерство юстиции США заявило, хотя считается, что самолет в настоящее время находится в России. Сообщается, что самолет летал в Россию и обратно в нарушение санкций Министерства торговли США. READ «Летающий корабль» и стоящий за ним высший мираж