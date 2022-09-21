Последняя война между Россией и Украиной: Что мы знаем на 210-й день вторжения | Украина

Российские прокси-власти заявили, что в четырех оккупированных регионах в Украина — Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье — заявили во вторник о намерении провести 23-27 сентября референдумы о присоединении к Российской Федерации, Шаг, который может резко обострить войну.

Российские СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин отложил сегодняшнее обращение к российскому народу до утра четверга. Выступление планировалось осветить новыми аннексиями украинских земель.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, опубликованном утром в среду, что Президент Украины По поводу референдумов: «Наша позиция не меняется ни от этого шума, ни от любого другого объявления». Киев заявил, что «фиктивные» референдумы бессмысленны, и пообещал «устранить» угрозы, исходящие от России, заявив, что ее силы продолжат отвоевывать территорию, что бы ни объявляла Москва или ее марионетки. Зеленский выступит перед Генассамблеей ООН в среду по видеосвязи.

Белый дом отверг планы России по проведению двух референдумов. Он добавил, что Москва может предпринять шаги по набору войск в этих районах после тяжелых потерь на поле боя. Джейк Салливан, советник президента Джо Байдена по национальной безопасности, назвал референдумы оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности.

Многие мировые лидеры Они заявили, что не признают ни новых референдумов, ни аннексии украинской территории.Президент Франции Эммануэль Макрон назвал этот план «пародией».

Любые референдумы, чтобы присоединиться Россия Украинская газета Liga.net со ссылкой на пресс-секретаря офиса президента Украины заявила во вторник, что любое оставшееся окно для переговоров между Киевом и Москвой будет закрыто на оккупированных Россией украинских территориях. Без референдумов шансов на дипломатическое решение все же меньше. Liga.net цитирует слова Сергея Никифорова после двух референдумов.

Путин осудил то, что он назвал усилиями США по сохранению своей глобальной гегемонии, заявив, что они обречены на провал. Принимая верительные грамоты от иностранных послов в Москве, Путин сказал: «Объективное развитие в сторону многополярного мира встречает сопротивление со стороны тех, кто пытается сохранить свое господство в мировых делах и контролировать все — Латинскую Америку, Европу, Азию и Африку». READ 12 июля 2022 г. Новости о похоронах Синдзо Абэ

По словам министра экономики Роберта Хабека, вместимость газовых хранилищ Германии в настоящее время превышает 90%, и у Германии теперь есть «хорошие шансы» пережить зиму. Германия опережает свою цель по заполнению подземных магазинов на 95% к началу ноября.

Генштаб Вооруженных сил Украины во вторник вечером сообщил, что ведет боевые действия в Донецке в районе городов Бахмут и Авдеевка. Причинил России «значительные потери». Но российский Генштаб заявил, что Россия бомбила эти и десятки других городов на северо-востоке и юге Украины.