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Последняя война между Россией и Украиной: Что мы знаем на 210-й день вторжения | Украина

21 сентября, 2022
Toma Kulikov

  • Российские прокси-власти заявили, что в четырех оккупированных регионах в Украина — Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье — заявили во вторник о намерении провести 23-27 сентября референдумы о присоединении к Российской Федерации, Шаг, который может резко обострить войну.

  • Российские СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин отложил сегодняшнее обращение к российскому народу до утра четверга. Выступление планировалось осветить новыми аннексиями украинских земель.

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, опубликованном утром в среду, что Президент Украины По поводу референдумов: «Наша позиция не меняется ни от этого шума, ни от любого другого объявления». Киев заявил, что «фиктивные» референдумы бессмысленны, и пообещал «устранить» угрозы, исходящие от России, заявив, что ее силы продолжат отвоевывать территорию, что бы ни объявляла Москва или ее марионетки. Зеленский выступит перед Генассамблеей ООН в среду по видеосвязи.

  • Белый дом отверг планы России по проведению двух референдумов. Он добавил, что Москва может предпринять шаги по набору войск в этих районах после тяжелых потерь на поле боя. Джейк Салливан, советник президента Джо Байдена по национальной безопасности, назвал референдумы оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности.

  • Многие мировые лидеры Они заявили, что не признают ни новых референдумов, ни аннексии украинской территории.Президент Франции Эммануэль Макрон назвал этот план «пародией».

  • Любые референдумы, чтобы присоединиться Россия Украинская газета Liga.net со ссылкой на пресс-секретаря офиса президента Украины заявила во вторник, что любое оставшееся окно для переговоров между Киевом и Москвой будет закрыто на оккупированных Россией украинских территориях. Без референдумов шансов на дипломатическое решение все же меньше. Liga.net цитирует слова Сергея Никифорова после двух референдумов.

  • Путин осудил то, что он назвал усилиями США по сохранению своей глобальной гегемонии, заявив, что они обречены на провал. Принимая верительные грамоты от иностранных послов в Москве, Путин сказал: «Объективное развитие в сторону многополярного мира встречает сопротивление со стороны тех, кто пытается сохранить свое господство в мировых делах и контролировать все — Латинскую Америку, Европу, Азию и Африку».

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  • По словам министра экономики Роберта Хабека, вместимость газовых хранилищ Германии в настоящее время превышает 90%, и у Германии теперь есть «хорошие шансы» пережить зиму. Германия опережает свою цель по заполнению подземных магазинов на 95% к началу ноября.

  • Генштаб Вооруженных сил Украины во вторник вечером сообщил, что ведет боевые действия в Донецке в районе городов Бахмут и Авдеевка. Причинил России «значительные потери». Но российский Генштаб заявил, что Россия бомбила эти и десятки других городов на северо-востоке и юге Украины.

  • Сенаторы США во вторник предложили администрации Байдена применить вторичные санкции против международных банков, чтобы поддержать потолок цен, который страны G7 планируют установить на российскую нефть. Сенатор-демократ Крис Ван Холлен и сенатор-республиканец Пэт Туми объявили о законопроекте о введении вторичных санкций, которые будут направлены против финансовых организаций, занимающихся торговым финансированием, страхованием, перестрахованием и брокерскими операциями с российской нефтью и нефтепродуктами, продаваемыми по завышенным ценам.

    Этот отчет был предоставлен Reuters и Agence France-Presse.

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