Последняя война между Россией и Украиной: кадры с беспилотника показывают машину, «нагруженную взрывчаткой», на Хаковой плотине

Кадры с беспилотника показывают масштабы разрушений в Одессе после российской атаки

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Появились кадры с беспилотника, на которых в начале этого месяца видно, как начиненный взрывчаткой автомобиль рухнул на плотину Каговка.

Об этом заявили два украинских военных чиновника. Ассошиэйтед Пресс Российские войска находились в том же районе внутри дамбы, где, по словам Украины, произошел взрыв.

Минобороны России не ответило на запрос о комментарии.

Ранее в этом месяце обрушилась контролируемая Россией Хаковская плотина, что привело к наводнению и гибели 52 человек.

Украина обвинила Россию в обрушении дамбы, которое, по словам украинских военных, было попыткой России помешать силам вторжения пересечь Днепр.

Тем временем Россия обвинила Киев в разрушении дамбы, перекрывая подачу воды в Крым и отвлекая внимание от своего контрнаступления.