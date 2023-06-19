Последняя война между Россией и Украиной: кадры с беспилотника показывают машину, «нагруженную взрывчаткой», на Хаковой плотине

Кадры с беспилотника показывают масштабы разрушений в Одессе после российской атаки
Появились кадры с беспилотника, на которых в начале этого месяца видно, как начиненный взрывчаткой автомобиль рухнул на плотину Каговка.
Об этом заявили два украинских военных чиновника. Ассошиэйтед Пресс Российские войска находились в том же районе внутри дамбы, где, по словам Украины, произошел взрыв.
Минобороны России не ответило на запрос о комментарии.
Ранее в этом месяце обрушилась контролируемая Россией Хаковская плотина, что привело к наводнению и гибели 52 человек.
Украина обвинила Россию в обрушении дамбы, которое, по словам украинских военных, было попыткой России помешать силам вторжения пересечь Днепр.
Тем временем Россия обвинила Киев в разрушении дамбы, перекрывая подачу воды в Крым и отвлекая внимание от своего контрнаступления.
Почему Россия вторглась в Украину?
Украина мужественно боролась с попытками г-на Путина вернуть территории, утраченные Москвой после распада Советского Союза, и продолжала сталкиваться с трудностями, защищаясь от атак России с помощью военной помощи Запада.
Томас Кингсли И Джо Соммерлад Отчет:
Марта Мсарди19 июня 2023 21:30
«Давайте настроим людей против войны», — говорит Навальный перед очередным судом
Заключенный лидер российской оппозиции Алексей Навальный предстанет перед очередным судом после того, как заявил, что «мы настроим людей против войны».
47-летний Навальный уже отбывает в общей сложности 11 с половиной лет лишения свободы и теперь ему предъявлен ряд обвинений, связанных с «экстремистской» деятельностью. Освобождение деятелей оппозиции практически неслыханно в России.
Пока репортеры ждали новостей с суда, лагерь Навального объявил о новой кампании, направленной на то, чтобы настроить российское общественное мнение против Путина и войны на Украине.
Публикуя сообщения в социальных сетях через своих адвокатов и союзников, Навальный в 2010-х годах вывел на улицы десятки тысяч людей, призвав россиян «объединить усилия в борьбе против путинской лжи и кремлевского лицемерия».
Он попросил зарегистрироваться специалистов по маркетингу и IT, социологов, политологов, доноров и волонтеров.
«Мы будем выступать против войны. И против Путина. Вот и все. Долгая, упорная, изматывающая, но принципиально важная кампания, в которой мы настраиваем людей против войны», — сказал он.
Следующие президентские выборы в России должны состояться в 2024 году, и Путин еще не подтвердил, будет ли он баллотироваться.
По его словам, движению Навального запрещена всякая политическая деятельность, но оно может добиться еще более мощного влияния за счет адресных сообщений, учитывая, что «теперь у каждой бабушки есть WhatsApp и Telegram».
«Наши действия, безусловно, будут признаны незаконными и подрывными. На борьбу с этим будут брошены все силы госаппарата», — сказал Навальный.
«Ну, отлично, бросим все наши силы на борьбу с машиной войны, коррупции и глупости».
Он сказал, что Путин был некомпетентным военачальником, который «безумно и глупо» завел Россию в тупик своим полномасштабным вторжением в Украину в феврале 2022 года.
Марта Мсарди19 июня 2023 21:00
Премьер-министр отдал дань уважения «храбрости» украинских военных во время разговора с Зеленским
После телефонного разговора между премьер-министром Риши Сунаком и президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник представитель Даунинг-стрит заявил: «Премьер-министр воздал должное мужеству украинских солдат на переднем крае контратаки и сказал, что они явно добиваются успеха. прогресс.
«Он сказал президенту Зеленскому, что Великобритания твердо поддерживает Украину, поскольку она продолжает отражать вторжение российских войск.
«Маленькие шаги ведут к успеху в будущем», — добавил премьер-министр.
Президент Украины сказал, что пара обсудила потребность его страны в оружии большой дальности и настаивала на ужесточении санкций против России.
Г-н Сунак, который ранее в этом месяце ездил в Вашингтон для переговоров с президентом США Джо Байденом, сказал, что Великобритания и США «неизменно поддерживают Украину».
Ожидается, что на этой неделе Сунак и президент Зеленский выступят на конференции по восстановлению Украины в Великобритании.
Даунинг-стрит заявила, что два лидера согласились с тем, что «это уникальная возможность подчеркнуть сильную поддержку Украины со стороны государственного и частного секторов и продемонстрировать трансформацию страны и продолжающиеся реформы».
Марта Мсарди19 июня 2023 20:30
Сообщается, что Украина отбила село в Запорожье – на линии фронта продолжаются ожесточенные бои
Сообщается, что Украина отвоевала свою первую деревню за несколько дней, поскольку на линии фронта продолжаются ожесточенные бои.
Находящийся в России чиновник заявил, что Украина отбила село Пятикатки на юге Запорожской области и закрепилась там, попав под обстрел российской артиллерии.
«Волнообразные» атаки противника дали результат, несмотря на огромные потери», — сообщил в мессенджере Telegram офицер Владимир Роков.
Марта Мсарди19 июня 2023 20:00
СМОТРЕТЬ: Украинские военные спасают утонувших российских военнослужащих после разрушения Хаковской плотины
Украинские военные спасают утонувших российских военнослужащих после разрушения Хаковской плотины
Марта Мсарди19 июня 2023 19:30
Голоса: Люди говорят, что Украина никогда не выздоровеет. Они не правы
Целые городские пейзажи от Бахмута до Мариуполя уничтожены. Но история также говорит нам, что прочный мир наиболее желателен там, где планирование восстановления начинается на раннем этапе. Патрик УоттИсполнительный директор христианской помощи.
Марта Мсарди19 июня 2023 19:00
У России были средства, намерение и возможность разрушить украинскую плотину, фотографии с беспилотников и информационная программа
Согласно эксклюзивным фотографиям с беспилотников и информации, полученной Associated Press, у России были средства, намерения и возможность обрушить украинскую плотину, которая рухнула ранее в этом месяце под контролем России.
На снимках, сделанных над Хаковской плотиной и предоставленных AP, видно, что на вершине здания стоит машина, начиненная взрывчаткой, а два чиновника говорят, что украинцы говорят, что российские войска размещены в критической зоне внутри плотины, где был центр взрыва. . Минобороны России не сразу ответило на запрос о комментарии.
Разрушение плотины привело к смертоносным наводнениям, поставило под угрозу урожай в мировой житнице, поставило под угрозу питьевую воду для тысяч людей и спровоцировало экологическую катастрофу. Украинские командиры говорят, что это также сорвало некоторые из их планов по захвату российских позиций в ходе контрнаступления, которое сейчас находится на начальной стадии.
Мстислав Чернов И Лори Хиннант Отчет:
Марта Мсарди19 июня 2023 18:30
ООН заявила, что Россия не допустит гуманитарных работников в районы, где рухнула плотина на юге Украины
Организация Объединенных Наций осудила Москву за то, что она отказала своим гуманитарным работникам в доступе на оккупированные Россией территории, пострадавшие в результате недавнего обрушения Каховой плотины на юге Украины.
Денис Браун, координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине, заявил в своем заявлении поздно вечером в воскресенье, что организация взаимодействовала с Москвой и Киевом, которые занимают части южной Херсонской области, где расположены плотина и водохранилище. ” в результате нарушения.
Браун сказал, что российское правительство «пока отклоняет нашу просьбу о доступе к территориям, находящимся под его временным военным контролем».
Марта Мсарди19 июня 2023 18:00
Сунак и Зеленский обсудили ход контрнаступления против России
Контрнаступление Украины против российской агрессии явно продвигается «хорошо», сказал Владимиру Зеленскому Риши Сунак.
Оба лидера заявили в понедельник утром, что киевские войска, поддерживаемые западной военной техникой из Великобритании, США и их союзников, пытаются вернуть территорию, оккупированную силами Владимира Путина.
Премьер-министр заявил, что Великобритания твердо поддерживает Украину и что «небольшие шаги приведут к победе».
Марта Мсарди19 июня 2023 17:30
Зеленский заявил, что Украина хочет конкретных перспектив членства в НАТО
В преддверии саммита альянса в Литве в июле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет «твердых перспектив членства» от НАТО для Украины.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил сегодня во время телефонного разговора с президентом Зеленским, что альянс «продемонстрирует сильный сигнал поддержки».
Во время разговора с г-ном Сунаком украинский президент сказал, что они обсудили «дальнейшее сотрудничество для расширения возможностей Украины на поле боя, особенно в области оружия большой дальности».
Ранее сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры альянса не будут направлять Украине приглашение присоединиться к НАТО на саммите в Вильнюсе в середине июля.
Марта Мсарди19 июня 2023 16:57
«Аналитик. Абсолютный наркоман поп-культуры. Ботаник из Твиттера. Тонко обаятельный студент. Заядлый компьютерный фанат. Исследователь социальных сетей. Читатель».