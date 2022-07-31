Последняя война между Россией и Украиной: что известно на 158-й день вторжения | Украина

Украинские чиновники осудили посольство России в Великобритании за призыв бойцов батальона «Азов» к «унизительной» казниОб этом сообщает Agence France-Presse. Твиттер сообщил, что посольство нарушило свои правила о «ненавистническом поведении», но вынесло предупреждение в твите, а не запретило пост об украинской бригаде «Азов», которая поддерживает некоторые ультраправые связи. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на телеграмму в субботу: «Россия — террористическое государство. В 21 веке только дикари и террористы могут говорить на дипломатическом уровне о том, что люди заслуживают казни через повешение. .Россия является государством, спонсирующим терроризм. Какие еще нужны доказательства?»

В результате возобновившихся российских ударов по линии фронта на Украине погиб один человек на юге страны, а также пострадала школа в Харькове.Сказали чиновники. Мэр южного города Николаева сообщил, что один человек погиб в результате ракетного обстрела двух жилых кварталов за ночь, сообщает AFP. Местные власти Харькова, второго города Украины, заявили, что ракеты зенитно-ракетного комплекса С-300 уничтожили часть учебного заведения.

Россия запретила въезд на свою территорию 32 новозеландским чиновникам и журналистамВ ответ на аналогичные меры, предпринятые Веллингтоном против Москвы в связи с ее вторжением в Украину, сообщает Agence France-Presse. Среди попавших под санкции — мэр Веллингтона Эндрю Фостер. Мэр Окленда Филип Гофф; командующий ВМС Новой Зеландии бригадный генерал Гарен Голдинг; Об этом говорится в заявлении МИД России журналистов Кейт Грин и Хосе Пагани.

Украинская армия заявила, что в ходе боев в Херсонской области уничтожила десятки российских солдат и уничтожила два склада боеприпасов.Это центр контратаки Киева на юге и ключевое звено на линиях снабжения Москвы. Агентство Reuters процитировало сообщение Южного командования сухопутных войск о том, что железнодорожное сообщение с Херсоном через реку Днепр было прекращено, что может еще больше изолировать российские силы к западу от реки от снабжения в оккупированном Крыму и на востоке. READ Байден заявил, что отвергает выводы армейского отчета по Афганистану

«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию На волне напряженности между Москвой и Западом из-за конфликта на Украине и широких санкций против России, сообщает AFP. Компания значительно сократила поставки газа на Европа Трубопровод Nord Stream в среду перешел примерно на 20% своей пропускной способности. Страны Европейского союза обвинили Россию в оказании давления на поставки в ответ на западные санкции в связи с вторжением Москвы в Украину.

Постоянный представитель США в ООН заявил в пятницу, что больше не должно быть никаких сомнений в том, что Россия намерена расколоть Украину. Об этом сообщило агентство Рейтер. Линда Томас Гринфилд заявила Совету Безопасности ООН, что Соединенные Штаты наблюдают все больше признаков Россия Он положил начало попытке аннексии всех восточноукраинских областей Донецкой, Луганской, Херсонской и Южно-Запорожской областей.

Россия теряет импульс в войне с УкраинойОб этом заявил глава британской разведки MI6 Ричард Мур в кратком комментарии в Twitter в субботу. Мур сделал это замечание по поводу предыдущего твита министерства обороны, в котором говорилось, что Кремль «впадает в отчаяние».

Россия и Украина Оба начали уголовные расследования в связи с ударами, в результате которых, как сообщается, погиб по меньшей мере один человек. 50 украинских военнопленных Содержащиеся в следственном изоляторе села ОленовкаИ После обеих стран Он обвинил другую сторону в нападении. ООН готова направить в Олиневку группу экспертов для расследования инцидента, если получит согласие сторон.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в совершении «ужасного военного преступления». об убийствах Он призвал мировых лидеров «признать Россию террористическим государством».