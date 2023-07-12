Последняя война между Украиной и Россией: «Опасность», поскольку НАТО дает Украине «постоянное место» | Мировые новости

Дебора Хейнс, редактор отдела безопасности и защиты

Великобритания не является службой Amazon по доставке оружия в Украину, заявил министр обороны Великобритании, Киев может быть мудрым, позволив своим сторонникам «увидеть благодарность».

В прямом выступлении Бен Уоллес сказал украинцам, что его «совет» состоял в том, чтобы помнить, что некоторые из наиболее сомнительных политиков в Вашингтоне и других столицах должны убедить их потратить миллиарды фунтов стерлингов на военную помощь своей стране. Его война с Россией стоила того.

Он отвечал на вопрос Sky News о том, может ли неспособность союзников предоставить президенту Владимиру Зеленскому крайний срок для вступления в НАТО на ключевом саммите на этой неделе подорвать боевой дух его войск на передовой.

Министр обороны сказал, что не верит в это, прежде чем объяснить, что Украина всегда требовала большего, даже после получения новейшего оружия.

«Оговорка здесь заключается в том, что, нравится нам это или нет, люди хотят видеть благодарность», — сказал г-н Уоллес журналистам в кулуарах двухдневного саммита в столице Литвы Вильнюсе.

«Мой совет украинцам иногда… смотрите, вы вынуждаете страны отказываться от своих акций. [of weapons] Да война благородная война, да мы видим, что вы ведете войну не только за вас — за нашу свободу.

«Но иногда вам нужно убедить законодателей на холме в Америке, вам нужно убедить политиков в других странах, что это того стоит, это того стоит, и вы знаете, что они что-то получают за это.

— Нравится тебе это или нет, но это правда.

Г-н Уоллес сказал, что иногда вы слышите «бормотание» от американских законодателей, а не от администрации, о том, что они дали Украине 83 миллиарда долларов или около того. [and] Вы знаете, мы не Amazon».

Министр обороны сказал, что в июне прошлого года он сказал украинцам, что Великобритания не является онлайн-службой доставки оружия.

«Я говорил украинцам в прошлом году, когда ехал 11 часов [Kyiv to] Должен быть список — я сказал, что я не Амазонка».

Он также предупредил их, чтобы они лучше обучали свои войска, чтобы предотвратить такие большие еженедельные потери, поскольку они рискуют потерять политическую поддержку. Вместо этого он предложил предложить программу обучения в Англии.