Последняя война между Украиной и Россией: назначение Вагнером уволенного российского министра вызывает раздоры — поскольку босс группы ругается рядом с окровавленными трупами в новом видео | Новости мира

По словам высокопоставленного украинского чиновника, Россия перебрасывает наемников из других частей линии фронта для участия в битве за Бахмут, который Москва хочет захватить к празднованию Дня Победы.

Заместитель министра обороны Хана Маляр сделала это заявление после того, как лидер группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что его силы наемников будут выведены из района 10 мая в связи с большими потерями и недостатком боеприпасов, как упоминалось ранее (см. пост 9.45).

Это будет на следующий день после ежегодного празднования победы Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне.

Пригожин заявил в видеоклипе ранее в тот же день, что Вагнер останется в городе до 9 мая, чтобы избежать позора в день церемонии.

«Сейчас мы видим, как они отходят (истребители) со всей линии атаки, где находились бойцы «Вагнера», оттягивая их в сторону Бахмута», — сказала г-жа Мальяр.

В нем говорилось, что украинские силы не только оборонялись в городе, но и наносили удары.

Ожидается, что в ближайшие недели Киев начнет контрнаступление, пытаясь оттеснить российские силы на восток и юг.

«Русские склонны к символизму, и их главная историческая легенда — 9 мая, и они уже поставили цель контролировать Бахмут к этой дате», — сказала она.

Хотя военно-стратегическое значение Бахмута сомнительно, город приобрел большое символическое значение во время завоевания русскими.