Последняя война на Украине: взрывы сотрясают несколько городов, когда Россия запускает «более 100 ракет»

Мощная бомбардировка линии фронта в Украине после повторного предупреждения Москвы
Россия нанесла один из своих крупнейших ракетных ударов по Украине с начала войны, по сообщениям, поразив несколько городов и ранив мирных жителей.
Олексеев Аристович, советник аппарата президента страны, написал в Facebook: «Массированный авиаудар. Более 100 ракет несколькими волнами».
Сообщается, что в Киеве, помимо Житомира и Одессы, где были слышны взрывы, пострадали три человека. Отключения электроэнергии коснулись Одесской и Днепропетровской областей.
Ранее российские войска возобновили наступление на Херсон, обстреляв стратегический город из минометов и артиллерии.
Вооруженные силы Украины заявили, что российские войска бомбили более 25 населенных пунктов вокруг Херсона и Запорожья, что привело к жертвам среди гражданского населения и повреждению домов.
Верховное командование украинской армии заявило, что ряд российских сил также покинули свои позиции в районе Запорожья.
Между тем белорусское государственное информационное агентство сообщило, что на территории Беларуси упала украинская ракета.
Министерство обороны Минска заявляет, что расследует, была ли ракета сбита его системами ПВО или это была ошибка, после того, как информационное агентство опубликовало фотографию того, что, по его словам, было частями ракеты С-300 в поле.
Путин руководит вводом в строй новых боевых кораблей
Владимир Путин пообещал усилить военно-морской флот своей страны, заявив: «Мы ускорим и увеличим объемы строительства кораблей различных проектов, оснастим их новейшим вооружением, проведем оперативно-боевые учения с использованием опыта, полученного в ходе специальной военной операции». .»
Джейн Далтон29 декабря 2022 г. 13:42
Посол Великобритании заявил, что Москва не хочет мира
Посол Великобритании в Киеве заявил, что Россия хочет подчинить себе Украину и отвергла мирный план президента Зеленского.
Мелинда Симмонс предупреждает, что Россия не хочет мира после того, как Москва нанесет новый раунд ракетных ударов по Украине, в результате чего мирные жители получили ранения.
Джейн Далтон29 декабря 2022 г. 13:18
Заявление Беларуси о посадке «украинской ракеты» на территорию
Министерство обороны Беларуси выступило с заявлением после сообщений государственных СМИ о падении украинской ракеты на ее территорию.
В четверг министерство сообщило, что ракета была сброшена в районе села Гарпаша Брестской области, примерно в 15 км от границы с Украиной, около 10 часов утра (07:00 мск).
«В сельскохозяйственном поле обнаружены осколки… В ходе проверки установлено, что обломки принадлежали зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины», — говорится в сообщении ведомства.
Инцидент произошел в то же время, когда Россия начала свою последнюю волну ракетных обстрелов городов по всей Украине.
Мэтт Мазерс29 декабря 2022 г. 13:10
Россия заявила, что сбила беспилотник возле авиабазы Энгельс
В четверг губернатор российского региона заявил, что ПВО сбила беспилотник возле авиабазы Энгельс, где базируются стратегические бомбардировщики дальнего действия.
Россия утверждает, что Украина уже дважды пыталась атаковать базу в этом месяце, убив по меньшей мере шесть российских военнослужащих, хотя два самолета получили лишь незначительные повреждения.
База расположена под Саратовом, в 730 км к юго-востоку от Москвы и в сотнях км от линии фронта на Украине.
«Системы ПВО сбили беспилотник в районе Энгельса», — написал в четверг в Telegram губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
Он сказал, что падающие обломки повредили жилой дом, но никто не пострадал. В социальных сетях распространились сообщения о том, что местные жители сообщают о взрыве и слышны сирены.
Мэтт Мазерс29 декабря 2022 г. 13:00
Премьер Италии надеется, что Россия осознает «огромную ошибку»
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила в четверг, что она верит и надеется, что Россия осознает «серьезную ошибку», допущенную ею при вторжении на Украину, а до тех пор Рим будет помогать Киеву в военных действиях.
«Мы будем защищать международные права, суверенитет и свободу Украины», — сказал Мелони журналистам на традиционной пресс-конференции премьер-министра в конце года.
Мэтт Мазерс29 декабря 2022 г. 12:41
В Белоруссии упала украинская ракета, — заявило Белорусское госинформагентство
Белорусское государственное информационное агентство Белта заявило, что украинская ракета С-300 упала на ее территорию в четверг во время одного из крупнейших ракетных ударов России по Украине с начала войны.
Минобороны Минска выясняло, была ли ракета сбита белорусскими средствами ПВО или это была ошибка.
Инцидент произошел между 10 и 11 часами утра (07:00-08:00 по Гринвичу) — в то время, когда Россия выпускала десятки ракет в сторону Украины.
Билта заявил, что ракета, упавшая в Беларуси, была выпущена с территории Украины. Он опубликовал фотографию того, что, по его словам, было частью ракеты С-300, лежащей на пустом сельскохозяйственном поле.
В Pelta заявили, что информации о травмах нет.
С-300 — зенитная ракета советской эпохи, используемая как Россией, так и Украиной. В ноябре он упал в Польше, предположительно, его обстреляли украинские ПВО из системы С-300.
Киев использовал эту систему для перехвата приближающихся российских ракет, в то время как Россия, похоже, использует перенаправляемые ракеты С-300 для поражения наземных целей — что, по словам военных аналитиков, может быть признаком сокращения ее ракетного арсенала.
Беларусь позволила Москве использовать свою территорию в качестве плацдарма для вторжения в Украину в феврале, но настаивала на том, что не будет и не будет участвовать в войне.
Мэтт Мазерс29 декабря 2022 г. 12:16
Посол Великобритании в Украине: Россия не хочет мира
Посол Великобритании в Украине отреагировал на недавние российские ракетные удары, заявив, что Москва «не хочет мира с Украиной».
Мелинда Симмонс написала в Twitter: «Российские ракеты обстреляли территорию Украины, включая Киев и Львов. Ранены мирные жители. Россия отвергает мирный план Зеленского. Россия не хочет мира с Украиной».
«Россия хочет подчинить себе Украину».
Холли Бэнкрофт29 декабря 2022 г. 11:40
Украина сбила 54 ракеты из 69 утренними ударами — украинская армия
Украинские военные заявили, что Украина сбила 54 из 69 ракет, выпущенных Россией в ходе последней волны авиаударов.
«Сегодня утром агрессор обстрелял воздушными и морскими крылатыми ракетами, зенитными управляемыми ракетами ЗРК С-300 объекты энергетической инфраструктуры нашей страны», — написал в Telegram глава ВСУ Валерий Залужный.
Мэтт Мазерс29 декабря 2022 г. 11:21
Глава разведки заявил, что конфликт между Россией и Украиной зашел в тупик
Глава военной разведки Украины заявил, что боевые действия между Россией и Украиной зашли в тупик.
Кирилл Буданов заявил Би-би-си, что «ситуация застопорилась», поскольку Киев ждет от западных союзников более совершенного оружия.
Он сказал, что Россия «сейчас зашла в тупик» и несет большие потери. Он добавил, что украинские силы изо всех сил пытаются продвинуться вперед.
Мы не можем победить их комплексно по всем направлениям. И они не могут. «Мы очень ждем поставок новых вооружений, поступления более совершенных вооружений», — сказал г-н Буданов.
Он опроверг слухи о том, что Россия планировала наступление из Беларуси. Недавно поезд с российскими солдатами остановился возле белорусско-украинской границы, после чего повернул обратно.
«Делали это открыто днем, чтобы все видели, даже если [we] не хотеть. Пока я не вижу никаких признаков подготовки вторжения в Киев или северные районы Беларуси.
Холли Бэнкрофт29 декабря 2022 г. 11:16
Минобороны Украины выступило с вызывающим заявлением после российской ракеты
Министерство обороны Украины разместило в Твиттере вызывающее сообщение после того, как сегодня утром Россия отправила Украине «более 100 ракет».
Они сказали: «Российские террористы спасают один из крупнейших ракетных ударов с начала полномасштабного вторжения в последние дни года.
Мечтают, чтобы украинцы встречали Новый год в темноте и холоде. Но они не могут победить украинский народ.
Холли Бэнкрофт29 декабря 2022 г. 11:01
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