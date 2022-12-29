Последняя война на Украине: взрывы сотрясают несколько городов, когда Россия запускает «более 100 ракет»

Мощная бомбардировка линии фронта в Украине после повторного предупреждения Москвы

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Россия нанесла один из своих крупнейших ракетных ударов по Украине с начала войны, по сообщениям, поразив несколько городов и ранив мирных жителей.

Олексеев Аристович, советник аппарата президента страны, написал в Facebook: «Массированный авиаудар. Более 100 ракет несколькими волнами».

Сообщается, что в Киеве, помимо Житомира и Одессы, где были слышны взрывы, пострадали три человека. Отключения электроэнергии коснулись Одесской и Днепропетровской областей.

Ранее российские войска возобновили наступление на Херсон, обстреляв стратегический город из минометов и артиллерии.

Вооруженные силы Украины заявили, что российские войска бомбили более 25 населенных пунктов вокруг Херсона и Запорожья, что привело к жертвам среди гражданского населения и повреждению домов.

Верховное командование украинской армии заявило, что ряд российских сил также покинули свои позиции в районе Запорожья.

Между тем белорусское государственное информационное агентство сообщило, что на территории Беларуси упала украинская ракета.

Министерство обороны Минска заявляет, что расследует, была ли ракета сбита его системами ПВО или это была ошибка, после того, как информационное агентство опубликовало фотографию того, что, по его словам, было частями ракеты С-300 в поле.