Последняя война на Украине: многие российские чиновники теперь «глубоко скептически» относятся к войне; Фото с заднего двора, иллюстрирующее неудачи Москвы | Новости мира

В прошлом месяце Жак Тейшейра попал в заголовки газет по всему миру как американский пилот, которого обвинили в утечке сверхсекретных военных документов в социальной сети Discord.

Судя по всему, в файлах подробно описывается помощь США и НАТО Украине, а также оценки американской разведки того, какие союзники могут испортить отношения с этими странами.

Некоторые из них показывали в режиме реального времени детали полей сражений в Украине и России за февраль и март, точное количество потерянной боевой техники и количество средств, поступающих от союзников.

Судебный иск показал, что начальство 21-летнего парня неоднократно выражало внутреннюю обеспокоенность по поводу его обработки или просмотра секретной информации.

Адвокаты министерства юстиции раскрыли информацию в судебных документах и ​​призвали следственного судью оставить Тейшейру за решеткой, пока он ожидает суда.

Прокуратура заявила, что он продолжал сливать документы даже после того, как в прошлом году его начальство дважды предупреждало его о «касающихся действиях».

а Сентябрьская записка 102-е разведывательное крыло Национальной гвардии ВВС заявило, что Тейшейра был замечен делающим записи секретной разведывательной информации и прикарманивающим их.

последний Заметка с конца октября Президент заявил, что Тейшейре сказали, что он «скорее всего проигнорирует приказ о прекращении и воздержании от глубокого погружения в разведданные», данный ему в предыдущем месяце.

Несмотря на это, третий Записка, выпущенная в феврале Он сказал, что его снова заметили за просмотром информации, «не относящейся к его основным обязанностям».

Ожидается, что судья заслушает дополнительные аргументы в пятницу.