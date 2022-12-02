Последняя война на Украине: Москва и США предлагают начать переговоры о прекращении войны; Почему вывод российских войск означает плохие новости для Путина | последняя война | Новости мира

Глава государственного агентства по атомной энергии «Росатом» сообщил, что Россия определилась со своей позицией по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.

По словам Алексея Лихачева, агентство РИА сообщило, что сейчас Москва ждет ответа от Международного агентства по атомной энергии.

«Наш представитель в Международном агентстве по атомной энергии в Вене Михаил Ульянов активно работает, мы все понимаем, но сейчас решение не с российской стороны, не в Москве», — сказал он.

Это произошло через несколько часов после того, как Международное агентство по атомной энергии ООН заявило, что к концу года вокруг завода должна быть установлена ​​зона безопасности.

Этот объект, крупнейшая атомная электростанция в Европе, вызывал серьезную озабоченность на протяжении всего конфликта, и несколько раз были нанесены удары с близкого расстояния.

Контролируемая Россией станция расположена всего в 300 милях от места самой страшной в мире ядерной аварии — Чернобыльской катастрофы 1986 года.

«Мое обязательство — найти решение как можно скорее. Надеюсь, к концу года», — сказал Рафаэль Гросси итальянской газете La Repubblica в интервью, опубликованном в пятницу.

Гросси не исключил встречи с президентом России Владимиром Путиным, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Наша цель — избежать ядерной аварии, а не создавать военную ситуацию, которая благоприятствовала бы одной или другой стороне», — сказал Гросси.