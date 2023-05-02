Последняя война на Украине: премьер-министр уволен из-за военных действий Путина — у России «недостаточно боеприпасов» | Мировые новости

Как мы упоминали в нашем предыдущем посте, США представили последнюю оценку российских военнослужащих, убитых в Украине.

Новые разведданные предполагают, что с декабря около 20 000 российских солдат были убиты и 80 000 ранены в районе Багмуда.

Хотя эти цифры не могут быть проверены независимо, если они верны, они указывают на резкое увеличение потерь России в последние месяцы.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил в ноябре, что Россия потеряла более 100 000 человек за первые восемь месяцев войны.

Филлипс П.О.Брайен, профессор стратегических исследований в Сент-Эндрюсском университете, сказал, что одна только битва русских за Пакмут была «эквивалентна потерям США за всю войну в Корее».

Профессор Майкл Макфолл, бывший посол США в России, согласился с тем, что последние оценки были «очень большими цифрами».

Что ранее говорилось о российских потерях?

В просочившихся документах американской разведки содержатся подробные оценки войны на Украине, предполагающие, что Россия потеряла в общей сложности от 189 500 до 223 000 человек.

Было убито от 35 500 до 43 000 солдат.

Неясно, когда эти оценки актуальны, но многие просочившиеся документы датируются концом февраля и началом марта.

Между тем, министерство обороны Великобритании заявило в феврале, что от 40 000 до 60 000 военнослужащих, связанных с Россией, могли быть убиты.

По оценкам Центра стратегических и международных исследований, в том же месяце было убито от 60 000 до 70 000 человек.