Последняя война на Украине: Россия начинает массовую вербовку; Соглашение об экспорте зерна из Черноморского региона под угрозой | Мировые новости

Американский Институт изучения войны регулярно обновляет информацию о ситуации в Украине.

В последнем отчете говорится, что российские военные блогеры предоставили достаточно видеоматериалов и текстовых отчетов с геолокацией, чтобы подтвердить, что украинские силы расположены на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Это также говорит о войне, которая идет в ближайшем окружении Путина.

Финансист группы Вагнер Евгений Пригожин пытается убедить президента России Владимира Путина перейти к обороне перед контрнаступлением Украины.

Россия ведет наступательные операции в Донецкой и Луганской областях.

Пригожин призывает Россию сосредоточиться на текущих фронтах, а не искать новые выгоды, чтобы они могли перегруппироваться для будущих операций.

Агентство сообщает: «Пригожин не выступает за то, чтобы Россия прекратила войну и вела переговоры с Украиной и Западом… а вместо этого осуждает группировки внутри Кремля, стремящиеся к прекращению войны путем переговоров».

«Пригожин фактически утверждает, что Россия должна встретить предстоящее контрнаступление Украины со всей силой и попытаться остаться на нынешнем фронте, не прекращая войны и не вступая в мирные переговоры».

Агентство сообщает, что российское военное командование также пытается вовлечь Путина в оборонительные операции, но «возможно, не сможет прямо донести до него это сообщение».

Между тем министр обороны России и глава российского Генштаба «чувствительны к угрозе украинского контрудара, но по настоянию Путина продолжат направлять контрактники для усиления бессмысленных наступательных операций».

Акцент на тактических достижениях предполагает, что провоенный лагерь по-прежнему имеет значительное влияние на Путина. Но возможный переход к подготовке к оборонительным операциям может сигнализировать о том, что он окончательно отказался от взглядов провоенного лагеря в пользу более прагматичных.

«Потенциальный успех предстоящего украинского контрнаступления определит исход этой борьбы за влияние на решения Путина», — отмечает агентство.