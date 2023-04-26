Последняя война Украины: Германия перехватывает российские самолеты; Кремль утверждает, что Евросоюз «милитаризировался рекордными темпами», мировые новости

Российские правозащитные группы подали жалобы в Конституционный суд с требованием отменить закон, запрещающий людям высказываться против вторжения страны в Украину.

ОВД-Инфо, одна из заинтересованных групп, заявила сегодня, что цель состоит в том, чтобы отменить статью 20.3.3 КоАП, которая запрещает «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации для защиты интересов». ». из Российской Федерации.

«Эта статья вообще не должна была существовать, потому что она запрещает критику государства, что недопустимо в демократическом обществе», — заявила юрист «ОВД-Инфо» Виолета Ветцнер.

Шансы на отмену закона о цензуре — части пакета, принятого через восемь дней после прошлогоднего вторжения — невелики.

Если жалобы будут отклонены, сказал Фецнер, это будет означать, что права человека и конституция больше не имеют значения в России.

«В любом случае мы хотим обратить внимание на проблему преследований в России из-за антивоенных настроений и пацифистских убеждений и заявить, что это преследование абсолютно незаконно», — сказала она.

Ветцнер сказал, что с выходных они подали 10 жалоб и планируют подать еще 10, но ожидают ответа месяцами.

На сегодняшний день властями возбуждено 6561 дело по статье 20.3.3, сообщает ОВД-Инфо, в том числе в отношении лиц, которые организовывали отдельные антивоенные демонстрации, размещали свое мнение в Интернете или носили антивоенную символику на одежде.

Осужденные по закону о цензуре получают штраф. Повторное преступление по «клевете на вооруженные силы» в течение года грозит лишением свободы на срок до пяти лет, а распространение «ложной информации» о вооруженных силах наказывается лишением свободы на срок до 15 лет.

В последние недели власти подняли подавление инакомыслия на новый уровень.

На прошлой неделе известный оппозиционер Владимир Кара-Мурза был приговорен к 25 годам лишения свободы за государственную измену и распространение ложной информации о военных — в три раза дольше, чем любой ранее вынесенный приговор за выступления против войны.