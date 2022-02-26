Последняя война Украины: Киев вводит комендантский час для противостояния российским «диверсантам»

Соединенные Штаты присоединились к Европейскому Союзу и Соединенному Королевству в замораживании активов президента России Владимира Путина и его министра иностранных дел в рамках нового пакета санкций, направленных на ужесточение реакции Запада на вторжение Москвы в Украину.

Президент Джо Байден объявил в пятницу о введении санкций против Путина и его команды. Помимо российского президента и Сергея Лаврова, министра иностранных дел страны, Вашингтон также нацелился на генерала Валерия Герасимова, командующего армией страны, и Сергея Шойгу, министра обороны.

Казначейство крайне редко назначает главу государства. Министерство финансов заявило, что президент Путин присоединяется к очень небольшой группе, в которую входят такие тираны, как Ким Чен Ын, Александр Лукашенко и Башар аль-Асад, имея в виду лидеров Северной Кореи, Беларуси и Сирии.

Белый дом заявил, что решение было принято Соединенными Штатами после того, как Байден позвонил президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Кристиан Линднер, министр финансов Германии, также указал в пятницу, что Берлин открыт для возможности того, чтобы Россия отключила свою систему быстрых международных платежей, что правительство Германии ранее предполагало, что не поддержит.

Санкции против Путина и Лаврова последовали за аналогичными действиями, предпринятыми Западом против российских банков и олигархов в последние дни в надежде убедить Путина изменить курс в Украине или, по крайней мере, заплатить за вторжение экономическую цену.

Министры иностранных дел одобрили пакет санкций ЕС на встрече в пятницу, наряду с мерами против российских банков и промышленности.

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