Последняя война Украины: Пентагон заявил, что наступление России в Киеве застопорилось

Нефть поднялась выше порога в 100 долларов, а азиатские акции распродались в среду после того, как Россия усилила свои атаки на крупнейший город Украины и приняла более агрессивную тактику.

Нефть марки Brent, международный эталон, выросла на 4,4 процента до семилетнего максимума в 109,59 доллара за баррель в начале азиатских торгов, в то время как нефть марки West Texas Intermediate выросла на 4,7 процента до 108,29 доллара.

Недавний рост цен на нефть, в результате которого нефть марки Brent поднялась примерно на 16 процентов с тех пор, как президент России Владимир Путин начал свое вторжение, произошел на фоне того, что Россия усилила бомбардировки крупнейшего города Украины.

Санкции, введенные западными странами против России, были направлены на то, чтобы избежать энергетического сектора, но, тем не менее, они привели к нестабильности на мировых рынках из-за опасений перебоев с поставками. Но американская энергетическая группа ExxonMobil заявила во вторник, что в ответ на вторжение она прекратит российские нефтегазовые операции.

Джо Байден также подвергается все большему давлению с целью запретить импорт российской нефти, поскольку и республиканцы, и демократы призывают президента США разорвать энергетические связи с Кремлем. В своем обращении к Конгрессу США во вторник Байден выразил поддержку карательным мерам против России, но подчеркнул, что контроль над ценами является его «высшим приоритетом».

«Вполне вероятно, что конфликт между Россией и Украиной будет продолжать доминировать на рынках в обозримом будущем», — сказал Роберт Карнелл, руководитель отдела исследований Азиатско-Тихоокеанского региона в ING. «Вчерашнее заявление о том, что Россия не будет выплачивать купоны держателям иностранных государственных долговых обязательств, должно еще больше подтолкнуть инвесторов к безопасным убежищам».

На азиатских рынках акции распродавались из-за падения японского индекса Topix на 1,7%. Китайский индекс CSI 300 акций, зарегистрированных в Шанхае и Шэньчжэне, упал на 1 процент, а индекс Hang Seng в Гонконге упал на 0,6 процента.

Падение последовало за резким спадом на Уолл-стрит: индекс S&P 500 и ориентированный на технологии композит Nasdaq упали на 1,6%. Фьючерсы привели к росту индекса S&P 500 на 0,1% в среду, в то время как Euro Stoxx 50 должен был упасть на 0,1% после закрытия сессии во вторник на 2,4% ниже.

На рынках суверенных облигаций доходность казначейских облигаций США стабилизировалась после ралли во вторник, поскольку инвесторы искали убежища, чтобы смягчить падение цен на акции. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 0,03 процентного пункта до 1,7565 после снижения на 0,1 процентного пункта на предыдущей сессии.

Что касается валют, то рубль стабилизировался на отметке 108 по отношению к доллару после серьезного обвала на этой неделе, в результате которого с начала вторжения он упал примерно на 30 процентов.