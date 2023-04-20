Украинским военнослужащим предъявлено обвинение в государственной измене из-за несанкционированного задания, приведшего к ракетному обстрелу РФ

Агентство государственной безопасности Украины сообщает, что нескольким украинским военнослужащим были предъявлены обвинения в государственной измене, поскольку они предоставили информацию во время несанкционированной миссии, которая позволила России атаковать военный аэропорт.

Департамент госбезопасности заявил, что военные пытались «без согласования с соответствующими государственными органами» захватить российский самолет в июле прошлого года после того, как его пилот заявил, что дезертирует.

В нем добавили, что в ходе «спецоперации» были раскрыты подробности о местонахождении личного состава и самолетов украинских ВВС, которые позволили России нанести успешный ракетный удар по аэропорту Кнатов в центральной Украине.

СБУ сообщила, что украинский командир погиб и 17 ранены, два боевых самолета были уничтожены, а взлетно-посадочная полоса, здания и техника получили необратимые повреждения.

В нем не говорится, сколько военнослужащих было замешано, и их имена не называются, но сообщается, что их обвиняют в государственной измене и злоупотреблении служебным положением.

«По версии следствия, налет (авиа) был вызван самовольными действиями военнослужащих, решивших… захватить самолет ВКС России, пилот которого якобы принял предложение бежать на Украину». Он сказал.

«Эти действия военнослужащих, которые привели к тяжким последствиям, гибели и ранению защитников Украины и нанесению ущерба обороноспособности страны, требуют соответствующей правовой оценки».