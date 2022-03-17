Последняя война Украины: США остудили надежды на дипломатическое урегулирование между Украиной и Россией

Российские следователи в среду возбудили уголовное дело против блогера за распространение, как они назвали, «заведомо ложной информации» о войне в Украине, что является первым применением нового закона, наказуемого лишением свободы на срок до 15 лет.

В Следственном комитете заявили, что дело против Вероники Белоцерковской возбуждено по факту нескольких записей, размещенных на ее странице в Instagram.

Они «содержат заведомо ложную информацию об использовании [Russian armed forces] за уничтожение городов и гражданского населения Украины, в том числе детей, в ходе специальной военной операции на территории этого государства».

Это первое применение нового закона, принятого 4 марта, через неделю после вторжения России в Украину, который квалифицирует распространение ложной информации о действиях российских военных как уголовное преступление.

«Ну что?! Первый упал? Меня официально признали порядочным человеком!» — говорится в сообщении на странице Белоцерковской в ​​Instagram, где у нее более 890 тысяч подписчиков, а также в новостях по делу. Судя по всему, она в настоящее время проживает за пределами России.

Комиссия заявила, что другие случаи находятся на стадии расследования. Он опубликовал видео, на котором сотрудники службы безопасности, некоторые из которых вооружены и одеты в камуфляж, посещают дом молодого человека в Томске и женщины в соседнем Северске.

Также возбуждено не менее 180 административных, а не уголовных дел по другому отдельному закону о цензуре, устанавливающему уголовную ответственность за публичные действия, «направленные на дискредитацию» Вооруженных Сил России.

Чаще всего дела возбуждаются против людей за организацию одиночных сидячих забастовок, наклеивание стикеров на одежду и размещение в социальных сетях, сообщает Network Freedoms, проект правозащитной организации Agora.