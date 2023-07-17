Последняя война Украины: «ЧП» на мосту, соединяющем Россию и Крым | Новости мира

Два человека погибли после того, как стало известно о взрывах на мосту, соединяющем Крым и Россию.

Российские официальные лица заявили, что супружеская пара погибла, а их дочь получила ранения в результате неустановленного несчастного случая, а украинские СМИ сообщили о взрывах.

Министерство транспорта России заявило, что участок возле полуострова был поврежден, но не сказал, почему.

Популярный Telegram-канал «Серая зона», связанный с группой наемников Вагнера, сегодня утром сообщил о двух ударах по дороге.

По словам Джорджа Барроса, аналитика Института изучения войны, если мосту будет нанесен серьезный ущерб, это сильно повлияет на российские пути снабжения.

«У России будет только одна наземная линия снабжения — прибрежная магистраль по Азовскому морю — для содержания или эвакуации десятков тысяч своих солдат в оккупированные Херсон и Крым, если Украина сможет разрушить или разрушить мост», — сказал он.

Назначенный Россией губернатор Сергей Аксенов заявил, что в 145-м столбе возникла «чрезвычайная ситуация».

Пресс-секретарь украинского военного ведомства в Одессе Сергей Прачук опубликовал в своем Telegram-аккаунте фотографию, на которой, по-видимому, запечатлена сломанная часть моста.

Поддерживаемая Россией администрация Крыма призвала жителей не ездить по мосту.

Sky News не может независимо проверять сообщения об этом поле боя.