Последняя книга Пикассо Джона Ричардсона выйдет в ноябре | развлечение

«Я думаю, что его автобиография – самая важная из автобиографий Пикассо», – говорит Бернар Руис Пикассо, внук Пикассо, сопредседатель Художественного фонда FABA, в котором хранятся некоторые работы его деда. Он отметил, что Ричардсону было полезно знать не только художника Жана Кокто, но и других друзей и коллег.

«У него была гораздо большая и широкая картина (чем у других биографов) того, чем все занимались. Это были не просто факты, потому что факты могут быть довольно скучными. У вас есть точность и понимание».

Фильм «Годы Минотавра» охватывает 1933-1943 годы, когда испанскому художнику было за пятьдесят, и он столкнулся с распространением фашизма и нацистской Германии в Европе. Всегда терпеливый и находчивый, он исследовал новые стили и формы искусства, будь то сюрреалистическая поэзия, мифические рисунки, давшие название книге, или эпическая антивоенная картина Герника, его знаменитый ответ на бомбардировки Италии и Германии в 1937 году. Баскский город во время гражданской войны в Испании.

Пикассо, как всегда, тоже переживал переходный период в своей жизни. Он уехал от своей жены, русской танцовщицы Ольги Хохловой, и проводил много времени с другими женщинами, особенно с поэтессой-иллюстратором Дорой Маар, которая познакомилась с художником в 1935 году и стала его любовницей и вдохновением для многих картин.