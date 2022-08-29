Последняя российско-украинская война: что мы знаем на 187-й день вторжения | Украина

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье провел секретное совещание с представителями силовых структур Украины.. «Все вопросы, которые мы рассмотрели, важны, но они конфиденциальны, и я не могу вдаваться в подробности», — сказал он. В совещании приняли участие руководители вооруженных сил, спецслужб, Минобороны, МВД, СБУ и других силовых структур.

Российская артиллерия обстреляла украинские населенные пункты за рекой с Запорожской АЭСОб этом в воскресенье сообщили местные власти. Губернатор области Александр Старух заявил, что российские войска бомбили многоквартирные дома в главном городе Запорожье и дальневосточном городе Орехове. Украинская армия сообщила, что бомбила с территории завода еще девять городов на другом берегу Днепра.

Международное агентство по атомной энергии ООН ожидает разрешения своих официальных лиц посетить станцию. «Чтобы помочь стабилизировать там ситуацию с ядерной безопасностью». Глава «Энергоатома» Петр Котин сообщил Guardian, что визит МАГАТЭ может состояться до конца месяца, но министр энергетики Украины Лана Зеркаль заявила местной радиостанции, что не уверена, что Россия готова к этому. Ведите переговоры добросовестно.

США заявили, что Россия не хочет признавать серьезной радиологической опасности украинскую Запорожскую АЭС.Добавив, что это является причиной блокировки окончательного проекта Договора о нераспространении ядерного оружия. «Единственной Российской Федерацией было принято решение заблокировать консенсус по итоговому документу по итогам 10-й Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. Россия сделала это для того, чтобы заблокировать формулировки, признающие только опасную радиологическую опасность Запорожская атомная электростанция в Украине», — говорится в заявлении Госдепартамента США.

беспокоюсь о Возможный риск утечки радиации на заводе. Украинские и российские власти выпустили новые предупреждения об опасности радиоактивных утечек после взрыва, в котором обе стороны обвиняли друг друга. Украинская государственная энергетическая компания предупредила о «рисках утечки водорода и разброса радиоактивных материалов». Россия проигнорировала широко распространенные международные призывы к созданию демилитаризованной зоны. READ Зеленский заявил, что Украина «не сдастся», и получил аплодисменты британской палаты общин

Украинцы, вероятно, испытают Самая холодная зима за последние десятилетияГлава газовой компании заявил, что термостаты в системах центрального отопления советских времен должны включаться позже и выбрасываться. Температура внутри помещений составит от 17 до 18 градусов по Цельсию, что примерно на четыре градуса ниже нормы, заявил глава государственной газовой компании «Нафтогаз» Юрий Витренко и посоветовал людям запастись одеялами и теплой одеждой, когда температура на улице упадет до зимней и выше. в среднем -10 градусов по Цельсию.

Германия пополняет запасы газа быстрее, чем ожидалось, несмотря на резкое сокращение поставок в Россию. Правительство заявило, что цель октября должна быть достигнута досрочно. Крупнейшая экономика Европы сильно зависит от российского газа и спешит увеличить свои запасы в преддверии зимы благодаря мерам по энергосбережению, принятым в последние недели, и массовым закупкам газа у других поставщиков.