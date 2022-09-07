Последняя российско-украинская война: что мы знаем о 196-м дне вторжения | Украина

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ООН призвала к созданию демилитаризованной зоны вокруг украинской АЭС Запорожье. Генеральный секретарь Антониу Гутерриш призвал к выводу оккупационных российских сил и согласию украинских сил не действовать. Он сказал: «Необходимо заключить соглашение о демилитаризованном периметре». «В частности, это будет включать в себя обязательство российских сил вывести личный состав и военную технику за этот периметр, а также обязательство украинских сил не действовать». «Если мы разоружимся, украинцы немедленно вмешаются и все это уничтожат», — заявил журналистам перед заседанием совета посол России в ООН Василий Небензя.
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Международное агентство по атомной энергии ООН заявило, что его эксперты обнаружили значительный ущерб станции в отчете, представленном Совету Безопасности ООН во вторник. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что его команда внимательно наблюдала за взрывом в районе электростанции и подтвердила присутствие российских солдат и военной техники. В отчете также указано, что украинские сотрудники работали в условиях постоянного высокого давления и давления, поскольку существовала повышенная вероятность человеческой ошибки. «Мы играем с огнем, и может произойти что-то очень катастрофическое», — сказал Гросси.
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На востоке и северо-востоке Украины идет «параллельная» контратака А также на Юге, заявил старший советник президента. «Мы наступаем и наступаем почти по всей линии фронта», — сообщил Алексей Аристович в Telegram поздно вечером во вторник. «В ближайшие месяцы можно ожидать разгром российской армии в районе Херсонщины на западном берегу Днепра и значительное продвижение вооруженных сил Украины на восток».
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Основные западные союзники Украины еще не подписали соглашение о создании трибунала для суда над президентом России Владимиром Путиным и его ближайшим окружением за преступление агрессии., желая оставить место для будущих отношений с Россией, по словам высокопоставленных украинских чиновников. «Это большая политика. С одной стороны, страны публично осуждают агрессию, а с другой стороны, они ногой закрывают дверь в отношениях с Россией, чтобы они не закрывались полностью», — сказал заместитель главы государства Андрей Смирнов. Администрации президента Украины. «Они пытаются оставить себе место. Для дипломатических маневров… договоренности с Россией не стоят той бумаги, которая на них написана».
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Администрация президента США Джо Байдена отвергла призывы Украины назвать Россию «государственным спонсором терроризма». Говоря это, это будет иметь «непредвиденные последствия» для Украины и всего мира. Пресс-секретарь Белого дома Карен Жан-Пьер заявила, что это назначение затруднит доставку помощи в Украину или помешает группам и компаниям по оказанию помощи участвовать в заключенной при посредничестве ООН и Турции сделке по отгрузке зерна из заблокированных украинских портов.
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Байден и недавно назначенный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс пообещали сотрудничать против России И продемонстрировать свою «неизменную поддержку Украины в ее защите от российской агрессии» после разговора по телефону во вторник. Представитель Даунинг-стрит сказал, что Трасс заверил украинского лидера в том, что он пользуется ее полной поддержкой и что Украина может рассчитывать на долгосрочную помощь Великобритании», а президент Украины Владимир Зеленский сказал, что, по его мнению, два лидера «смогут построить глубокую и продуктивные отношения».
Reuters и Associated Press внесли свой вклад в этот отчет
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