Последняя российско-украинская война: что мы знаем о 196-м дне вторжения | Украина

ООН призвала к созданию демилитаризованной зоны вокруг украинской АЭС Запорожье. Генеральный секретарь Антониу Гутерриш призвал к выводу оккупационных российских сил и согласию украинских сил не действовать. Он сказал: «Необходимо заключить соглашение о демилитаризованном периметре». «В частности, это будет включать в себя обязательство российских сил вывести личный состав и военную технику за этот периметр, а также обязательство украинских сил не действовать». «Если мы разоружимся, украинцы немедленно вмешаются и все это уничтожат», — заявил журналистам перед заседанием совета посол России в ООН Василий Небензя.

Международное агентство по атомной энергии ООН заявило, что его эксперты обнаружили значительный ущерб станции в отчете, представленном Совету Безопасности ООН во вторник. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что его команда внимательно наблюдала за взрывом в районе электростанции и подтвердила присутствие российских солдат и военной техники. В отчете также указано, что украинские сотрудники работали в условиях постоянного высокого давления и давления, поскольку существовала повышенная вероятность человеческой ошибки. «Мы играем с огнем, и может произойти что-то очень катастрофическое», — сказал Гросси.

На востоке и северо-востоке Украины идет «параллельная» контратака А также на Юге, заявил старший советник президента. «Мы наступаем и наступаем почти по всей линии фронта», — сообщил Алексей Аристович в Telegram поздно вечером во вторник. «В ближайшие месяцы можно ожидать разгром российской армии в районе Херсонщины на западном берегу Днепра и значительное продвижение вооруженных сил Украины на восток».

Основные западные союзники Украины еще не подписали соглашение о создании трибунала для суда над президентом России Владимиром Путиным и его ближайшим окружением за преступление агрессии., желая оставить место для будущих отношений с Россией, по словам высокопоставленных украинских чиновников. «Это большая политика. С одной стороны, страны публично осуждают агрессию, а с другой стороны, они ногой закрывают дверь в отношениях с Россией, чтобы они не закрывались полностью», — сказал заместитель главы государства Андрей Смирнов. Администрации президента Украины. «Они пытаются оставить себе место. Для дипломатических маневров… договоренности с Россией не стоят той бумаги, которая на них написана».

Администрация президента США Джо Байдена отвергла призывы Украины назвать Россию «государственным спонсором терроризма». Говоря это, это будет иметь «непредвиденные последствия» для Украины и всего мира. Пресс-секретарь Белого дома Карен Жан-Пьер заявила, что это назначение затруднит доставку помощи в Украину или помешает группам и компаниям по оказанию помощи участвовать в заключенной при посредничестве ООН и Турции сделке по отгрузке зерна из заблокированных украинских портов.