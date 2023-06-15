Последняя российско-украинская война: Путин наносит авиаудары, погибли по меньшей мере 6 человек

Украина: жилой дом в родном городе Зеленского загорелся после смертельного удара

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Российские силы обстреляли крылатыми ракетами город Одесса на юге Украины, а в результате обстрела восточной части Донецкой области рано утром в среду погибли по меньшей мере шесть человек, заявили региональные украинские чиновники.

Российские силы недавно усилили авиаудары в ходе почти 16-месячной войны, заявил представитель украинских военных.

Украина заявляет, что продвинулась вперед перед лицом «чрезвычайно тяжелых» боев во время контрнаступления против сил Владимира Путина, а Россия заявила, что теряет «шокирующие» 900 военнослужащих в день.

Когда нижняя палата российского парламента изначально поддержала планы Москвы по привлечению подозреваемых или осужденных преступников для укрепления своих вооруженных сил на Украине, заместитель министра обороны Киева заявил, что Бахмут продвинулся на несколько сотен метров под Запорожьем.

Высокопоставленный киевский чиновник Юрий Зак заявил, что Киев будет призывать Запад дать зеленый свет истребителям в преддверии ключевой встречи НАТО на этой неделе — события, которые, как сообщается, противоречат утверждениям России о том, что они предотвратили атаки. Независимый «Если бы у нас был F-16, сейчас ситуация была бы другой».