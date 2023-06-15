Последняя российско-украинская война: Путин наносит авиаудары, погибли по меньшей мере 6 человек

Украина: жилой дом в родном городе Зеленского загорелся после смертельного удара
Российские силы обстреляли крылатыми ракетами город Одесса на юге Украины, а в результате обстрела восточной части Донецкой области рано утром в среду погибли по меньшей мере шесть человек, заявили региональные украинские чиновники.
Российские силы недавно усилили авиаудары в ходе почти 16-месячной войны, заявил представитель украинских военных.
Украина заявляет, что продвинулась вперед перед лицом «чрезвычайно тяжелых» боев во время контрнаступления против сил Владимира Путина, а Россия заявила, что теряет «шокирующие» 900 военнослужащих в день.
Когда нижняя палата российского парламента изначально поддержала планы Москвы по привлечению подозреваемых или осужденных преступников для укрепления своих вооруженных сил на Украине, заместитель министра обороны Киева заявил, что Бахмут продвинулся на несколько сотен метров под Запорожьем.
Высокопоставленный киевский чиновник Юрий Зак заявил, что Киев будет призывать Запад дать зеленый свет истребителям в преддверии ключевой встречи НАТО на этой неделе — события, которые, как сообщается, противоречат утверждениям России о том, что они предотвратили атаки. Независимый «Если бы у нас был F-16, сейчас ситуация была бы другой».
Карта: Ущерб от поврежденной плотины в Украине
Рухнула разоренная войной гидроэлектростанция Новая Хаковка на Украине, вызвав хаос на многие мили после того, как ее водохранилище лопнуло.
Вода из водохранилища питает обширную территорию сельхозугодий на юге Украины, включая аннексированный полуостров Крым, и поставляет охлаждающую воду для близлежащей Запорожской атомной электростанции, контролируемой Россией, как показано на карте ниже.
Урбан Рой15 июн 2023 05:03
Украина заявила, что Россия потеряла в девять раз больше военнослужащих в Пакмуте
Российские войска теряют почти в девять раз больше солдат, чем Украина, сообщил в Telegram замминистра обороны раздираемой войной страны, добавив, что в ходе наступления украинская армия понесла в несколько раз меньшие потери по сравнению с «оккупантами».
Хортица, в направлении Бахмута, «противника погибло в 8,73 раза больше, почти в девять раз по пять раз», — сообщил он накануне вечером в телеграмме, делясь данными за прошедшую неделю.
На другом тяжелом направлении боя вдоль «Таврии» в направлении Запорожья и Бердянска потери русских «в 5,3 раза превышают наши», — сообщил замминистра обороны.
«Хочу напомнить, что во время войны ни одна из сторон не публикует точных данных о своих потерях, потому что противник может использовать их для прогнозирования дальнейших действий противника на поле боя», — сказала госпожа Маляр.
Урбан Рой15 июня 2023 04:42
Глава Чечни заявил, что главнокомандующий Адам Телемханов «жив и здоров»
Чеченский лидер Рамзан Кадыров опроверг информацию о том, что один из его старших командиров был убит в ходе боевых действий на Украине, заявив, что он жив.
Телемханов был «жив, даже не ранен», — говорится в телеграмме Кадырова. Он возглавляет Чечню с 2007 года и является близким союзником Владимира Путина.
В первоначальных сообщениях российского телеканала «Звезда» со ссылкой на парламентскую службу новостей сообщалось, что Телемханов был ранен на Украине. По украинским соцсетям распространился слух, что в результате артиллерийского обстрела на юге Украины погиб чеченский командир.
Командир Адам Телемханов возглавляет чеченское отделение Росгвардии и является депутатом российского парламента. Многие считают его вторым высокопоставленным чиновником в кавказском регионе после Кадырова.
Кадыров добавил, что Телемханов не пострадал с самого начала того, что он назвал «фейковой информационной атакой», но командир промолчал, ставя в неловкое положение украинские СМИ, о предполагаемом ранении.
В более позднем сообщении в Telegram Кадыров высмеял сообщения украинских СМИ о Телемханове, назвав их «постыдной ложью о его смещении».
Кадыров сказал, что он «временно» не может связаться с Телемхановым, пока тот находится в Украине. Телемханов, который активно присутствует в социальных сетях с более чем полумиллионом подписчиков в Telegram, еще не прокомментировал ситуацию.
Урбан Рой15 июня 2023 03:56
ICYMI: Жилой дом в родном городе Зеленского загорелся после смертельного удара
Украина: жилой дом в родном городе Зеленского загорелся после смертельного удара
Джо Миддлтон15 июн 2023 02:40
Глава НАТО заявил, что украинцы наступают против российских войск
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал президенту Джо Байдену на встрече в Овальном кабинете во вторник, что украинцы «делают успехи» в своем контрнаступлении, что может улучшить их положение, когда у войны с Россией появится шанс достичь дипломатического конца.
«Поддержка, которую мы вместе оказываем Украине, меняет ситуацию на поле боя прямо сейчас, когда мы говорим», — сказал Столтенберг. «Потому что наступление началось, а украинцы наступают, наступают».
Он добавил: «Это еще только начало, но мы знаем, что чем больше земель смогут освободить украинцы, тем сильнее они будут играть за столом переговоров».
Джо Миддлтон15 июн 2023 01:40
Президент России Владимир Путин во вторник заменил угрозы нового российского наступления с целью захвата новых украинских земель сообщениями о готовности Кремля к мирным переговорам.
Выступая во время удаленной встречи с российскими военными журналистами и военными блогерами, он сделал один из самых подробных комментариев о конфликте и своих целях с момента отправки войск в Украину 15 месяцев назад.
Вот некоторые из ключевых заявлений Путина:
Джо Миддлтон15 июн 2023 00:40
В Одессе вспыхнул пожар после ракетного обстрела РФ.
В Одессе вспыхнул пожар после ракетного обстрела РФ.
Джо Миддлтон14 июня 2023 23:40
ООН сообщает, что 110 миллионов человек были насильственно перемещены в результате войн в Судане и на Украине.
По данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, около 110 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома из-за конфликтов, преследований или нарушений прав человека. Война в Судане, которая с апреля привела к перемещению почти 2 миллионов человек, является лишь последним в длинном списке кризисов, которые привели к рекордным цифрам.
«Это обвинительный акт в отношении состояния нашего мира», — заявил Филиппо Гранди, возглавляющий агентство ООН по делам беженцев, журналистам в Женеве в преддверии доклада УВКБ ООН «Глобальные тенденции 2022 года» в среду.
Только в прошлом году еще 19 миллионов человек были насильственно перемещены, в том числе более 11 миллионов в результате полномасштабного вторжения России в Украину, крупнейшего и самого быстрого перемещения со времен Второй мировой войны.
Джо Миддлтон14 июня 2023 22:40
Саксофонист играет на крышах затопленных херсонских домов после прорыва Новой Хаковки.
Саксофонист играет на крышах затопленных херсонских домов после прорыва Новой Хаковки.
Джо Миддлтон14 июня 2023 22:01
См.: МККК предоставляет информацию об обрушении плотины на Украине и военнопленных
Посмотрите, как Международный комитет Красного Креста проводит брифинг о ситуации с плотиной в Украине и визитах организации к военнопленным.
Подконтрольная России плотина Нова-Хакова прорвалась утром 6 июня, вода хлынула через нее и вызвала сильное наводнение в Херсоне, что повлекло за собой эвакуацию тысяч людей.
Ущерб, нанесенный этому району, можно увидеть из космоса: большие участки земли погружены в воду.
По состоянию на вторник, 13 июня, число погибших в результате наводнения в двух подконтрольных России городах на юге Украины возросло до 17 после обрушения дамбы, сообщил российский чиновник в Херсоне.
Джо Миддлтон14 июня 2023 21:40
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